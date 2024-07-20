山東艦4度赴太平洋活動 日方研判意圖提高遠海能力
日方確認截至18日止持續在太平洋上航行的中國航艦山東號已航向南海，這是山東艦服役後第4度被確認在太平洋航行。日方研判中國意圖提高遠海航艦運用能力，正持續警戒監視。
日本放送協會（NHK）報導，日本政府防衛省昨天表示，上週起持續在日本沖繩縣外海太平洋上航行的山東艦，7月18日已航向南海。
防衛省表示，7月18日晚間8時左右，海上自衛隊確認包括山東艦在內的6艘中國海軍艦艇，正航行通過沖繩縣宮古島南方約580公里的太平洋上，之後朝南海航行。
防衛省統計，山東艦7月9日到18日在太平洋上航行期間，總計實施約420次艦載戰機及直升機起降訓練。
這次是山東艦從2019年服役後，日本第4度在太平洋上確認山東艦航行，防衛省研判中國意圖提高遠海航艦運用能力，正持續進行警戒監視。
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