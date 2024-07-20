摧殘新聞自由 尼加拉瓜5年近300名記者遭迫害

根據NGO團體的報告，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）獨裁統治下，從2018年至今，尼國已有近300名媒體工作者遭逮捕入獄、被迫流亡或是失蹤，甚至連記者家屬也不能倖免。

尼加拉瓜媒體報導，尼國「新聞報」（La Prensa）前編輯龔薩雷茲（Nohelia González），8日遭到當地警方逮捕拘留後，迄今下落不明。警方4天後逮捕她同為異議人士的兄長，雙方爆發衝突，龔薩雷茲的哥哥遭到警方射殺受傷送醫，到現在音訊全無。而這只是尼加拉瓜政府迫害新聞自由最近的1個例子而已。

根據國際特赦組織（Amnesty International）以及言論自由與民主基金會（Fundación LED）的報告，自從2018年尼加拉瓜民眾走上街頭大規模抗議後，奧蒂嘉獨裁政權就動用警察，以及親政府的武裝團體，對異議人士進行大規模的搜捕和非法監禁，動輒施以酷刑，甚至遭到非法處決。迄今導致超過355人死亡、2000多人受傷。

對於新聞媒體更是大肆鎮壓異己，不止派出軍警搜查媒體辦公室，或是沒收財產，其中一家電台RadioDario更遭到縱火燒毀。

記者的處境更艱難，言論自由與民主基金會指出，5年來，已有263名尼加拉瓜記者遭到攻擊、監禁或是被迫流亡其他國家，還有許多媒體工作者被逮捕後音訊全無，下落不明。

國際特赦組織也指出，奧蒂嘉獨裁政權，宣告這些反對他的媒體和異議人士為「叛國者」，動輒以「剝奪國籍」的手段使其變成無國籍身分，等於也失去醫療、就業、教育等公民權力，迫使他們屈服。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，尼加拉瓜內政部10日又宣布關閉一家天主教廣播電台，以及12個民間組織。

報導指出，自從2018年12月以來，尼國政府已經勒令關閉3600多個非政府組織，包括天主教會以及NGO團體甚至國際紅十字會等，並扣押所有資產充公。但面對國際社會的抗議和制裁，奧蒂嘉政權毫不理會，變本加厲侵害人權。