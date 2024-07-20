日本COVID-19單週新增逾5.5萬例 醫師籲接種疫苗

日本官方統計全境最近一週COVID-19新增病例總數超過5萬5000例，創近兩年同期新高，有看法認為已進入第11波疫情。醫師建議，若超過半年未接種者，最好還是接種疫苗。

日本富士新聞網報導，日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已連續10週升溫。

日本政府厚生勞動省表示，截至7月14日止的一週，全日本約5000家醫療機構回報新增確診病例數較前一週增加逾1萬5000例，單週新增病例總數來到5萬5072例，平均每家醫療機構病例數約11.18例，是前一週的1.39倍。

單週新增病例數不僅高於去年同期，就算跟2022年同期相比也來得增加，厚生勞動省呼籲，如遇夏天回鄉探視高齡長者等情況，要特別留意防疫對策。

日本民眾免費接種COVID-19疫苗措施已在今年3月底結束，目前屬於自願接種，全額自費約需花費1萬5000日圓。

對此，日本政府從今年10月起，針對60歲到64歲患有嚴重慢性病者及65歲以上高齡長者實施定期接種並提供補助，每人自費金額上限7000日圓。

日本東京齒科大學市川綜合醫院醫師寺嶋毅說，雖然現有疫苗對COVID-19新變異株KP.3效果稍差，但如果已超過半年未接種者，建議還是應該接種疫苗。

每日新聞報導，日本內閣官房長官林芳正表示，根據過去經驗，夏天期間可能發生一定程度的疫情擴大，呼籲民眾落實個人手部衛生及呼吸道禮節等對策。

林芳正說，現階段尚未發生醫療量能吃緊等問題，政府會持續確實關注疫情動向及整體醫療狀態。