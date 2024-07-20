快訊

郭品超「靈肉分離論」爆爭議後 曬重機奔馳片「阿皓在台灣」

美國股債房金將受衝擊 預見下一輪川普效應

傻眼！士林某通訊行騎樓天花板從天降 建管處曝「這原因」可罰

日本COVID-19單週新增逾5.5萬例 醫師籲接種疫苗

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本官方統計全境最近一週COVID-19新增病例總數超過5萬5000例，創近兩年同期新高，有看法認為已進入第11波疫情。醫師建議，若超過半年未接種者，最好還是接種疫苗。

日本富士新聞網報導，日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已連續10週升溫。

日本政府厚生勞動省表示，截至7月14日止的一週，全日本約5000家醫療機構回報新增確診病例數較前一週增加逾1萬5000例，單週新增病例總數來到5萬5072例，平均每家醫療機構病例數約11.18例，是前一週的1.39倍。

單週新增病例數不僅高於去年同期，就算跟2022年同期相比也來得增加，厚生勞動省呼籲，如遇夏天回鄉探視高齡長者等情況，要特別留意防疫對策。

日本民眾免費接種COVID-19疫苗措施已在今年3月底結束，目前屬於自願接種，全額自費約需花費1萬5000日圓。

對此，日本政府從今年10月起，針對60歲到64歲患有嚴重慢性病者及65歲以上高齡長者實施定期接種並提供補助，每人自費金額上限7000日圓。

日本東京齒科大學市川綜合醫院醫師寺嶋毅說，雖然現有疫苗對COVID-19新變異株KP.3效果稍差，但如果已超過半年未接種者，建議還是應該接種疫苗。

每日新聞報導，日本內閣官房長官林芳正表示，根據過去經驗，夏天期間可能發生一定程度的疫情擴大，呼籲民眾落實個人手部衛生及呼吸道禮節等對策。

林芳正說，現階段尚未發生醫療量能吃緊等問題，政府會持續確實關注疫情動向及整體醫療狀態。

COVID-19 日本 疫情

延伸閱讀

日股ETF紅火 掀募集熱潮

日股兩對雙胞胎商品 受矚目

微軟當機波及日本！大阪環球影城無法結帳 JR西日本和捷星航空也遭殃

「好甘心」診所違規替541志工打AZ 挨罰200萬打官司結果曝

相關新聞

泰6死毒殺案凶嫌身分曝！丈夫是杜拜億萬富豪 每次花16萬聘死者化妝

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）16日發生6名外籍人士遭毒殺案件，警方懷疑死者之一的56歲...

Google預告 短網址服務將於明年8月走入歷史

谷歌（Google）18日預告短網址服務將於明年走入歷史。公告文表示：「關閉Google URL Shortener服務...

法總統府：馬克宏會守諾暢泳塞納河 未必奧運前

法國總統府艾里賽宮（Elysee）今天表示，總統馬克宏仍計劃遵守承諾在塞納河（Seine）游泳，但「不一定」是在本月26...

孟加拉警方難平亂 示威學生闖監獄釋放數百囚

孟加拉示威學生今天闖入一座監獄，釋放數以百計囚犯。警方難以平息動亂，儘管禁止公眾聚集，首都達卡（Dhaka）仍出現大型集...

各國觀光勝地遊客太多成噩夢 居民出奇招反制人潮湧入

台灣正為了觀光客人次遲遲無法回到疫情前水準而苦惱之際，疫情過後觸底反彈的各國觀光勝地，當地居民對於爆量遊客蜂擁而至的噩夢再臨，展開自力救濟，各出奇招因應，有六種方式因應人潮湧入。

學者：法新國會難影響對中政策 合作與去風險並進

法國新國會18日開議，總理仍然懸缺。學者漢密爾頓分析，在左、中、右三派勢力對立狀況下，國會將難撼動馬克宏對中國的既有立場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。