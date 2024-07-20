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法總統府：馬克宏會守諾暢泳塞納河 未必奧運前

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導
法國總統府艾里賽宮今天表示，總統馬克宏仍計劃遵守承諾在塞納河游泳，但「不一定」是在本月26日展開的巴黎奧林匹克運動會之前。路透
法國總統府艾里賽宮今天表示，總統馬克宏仍計劃遵守承諾在塞納河游泳，但「不一定」是在本月26日展開的巴黎奧林匹克運動會之前。路透

法國總統府艾里賽宮（Elysee）今天表示，總統馬克宏仍計劃遵守承諾在塞納河（Seine）游泳，但「不一定」是在本月26日展開的巴黎奧林匹克運動會之前。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）數度堅稱他會跳入塞納河，以強調重大除汙工作能將塞納河恢復到可游泳的程度，讓民眾對水質安心。

但46歲的馬克宏從未訂下明確日期，上週體育部長歐迪亞－卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）與巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）一起跳入河水時，馬克宏也未同行。

馬克宏的發言人今天告訴記者：「他沒有說要在奧運前游泳，他是說他會去，也一向表達一定會…他不一定有機會在奧運前這麼做。」

一名總統顧問表明，馬克宏下水的日期尚未確定，「正如他宣布時所說，除了讓我們主辦奧運賽事以外，對他而言，最重要的是這將讓我們未來數年向大巴黎區（Ile-de-France）眾多居民開放游泳場地」。

「所以毫無疑問，本著這種精神，他能去游泳的時候就有機會去游泳。」

巴黎市政府稍早宣布，塞納河在本月10日到16日之間的7天內，有6天的水質檢測結果乾淨足以游泳。

只要天氣條件許可，塞納河將是巴黎奧運開幕式一大亮點，也是鐵人3項和馬拉松游泳比賽場地。

萬一水質不達標準，預備方案是延後賽事數天，或將馬拉松游泳比賽移至巴黎東方小鎮馬恩河畔維爾（Vaires-sur-Marne），在馬恩河（Marne）上舉行。

塞納河 巴黎奧運 馬克宏

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