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北約任命西班牙官員當地中海特使 義大利抗議

中央社／ 羅馬19日專電

義大利總理梅洛尼日前出席北約峰會時，建議增設一名特使處理地中海南岸關係，並由義大利官員任職。義媒今披露，北約秘書長史托騰柏格決定任命1名西班牙籍官員，義國政府已憤而致函抗議。

「頁報」（Il Fligio）、安莎通訊社（ANSA）等多家義大利媒體報導，北大西洋公約組織（NATO）9到11日在美國華府舉行峰會時，義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在會中建議，NATO應增設地中海特使，處理北約與地中海南岸國家的關係。鑒於義大利與北非國家互動密切，義國政府盼此特使由義國官員出任，強化義大利在北約的角色。

義媒今天披露，北約近日已決定此一特別代表人選，將由西班牙籍的柯洛米納（Javier Colomina）出任。柯洛米納是北約負責政治事務和安全政策的副助理秘書長。

「頁報」報導，義大利政府先前曾向北約提出3名義大利籍的建議人選，卻都未獲採用，義大利總理府日前獲知北約敲定西班牙籍官員的人事案後，感到相當不悅，已立刻派代表前往位在布魯塞爾的北約總部，正式提出抗議。

「頁報」報導，義大利常駐北約代表佩洛納奇（Marco Peronaci）17日致函北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），他在信中直言，義大利政府對北約這項人事決定感到非常驚訝、失望，北約對地中海南岸的政策需要的是創新，而非重塑品牌（rebranding）。

安莎通訊社指出，有消息人士透露，史托騰柏格即將卸任，此人事案恐只具備過渡性效力，新任北約秘書長呂特（Mark Rutte）10月1日上任後，此人選仍可能被推翻， 並重新任命其他人出任地中海特使。

北約 地中海 義大利

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