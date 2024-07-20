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孟加拉警方難平亂 示威學生闖監獄釋放數百囚

中央社／ 達卡19日綜合外電報導
孟加拉學生示威抗議，要求結束「配額制度」，爆發警民衝突。路透
孟加拉學生示威抗議，要求結束「配額制度」，爆發警民衝突。路透

孟加拉示威學生今天闖入一座監獄，釋放數以百計囚犯。警方難以平息動亂，儘管禁止公眾聚集，首都達卡（Dhaka）仍出現大型集會活動。

根據法新社統計醫院通報的罹難者人數，本週衝突造成的死亡人數已增到至少105人，對執政15年的總理哈希納（Sheikh Hasina）專制政府形成巨大挑戰。

不具名警察告訴法新社，示威學生主闖入中部諾爾辛迪縣（Narsingdi）一座監獄釋放囚犯，之後對監獄放火。他說：「我不知道囚犯人數，但應該有數百人。」

自抗議活動展開以來，達卡警方首度採取嚴厲措施，禁止當天所有公共集會，力防暴力情事再發生。

警長拉曼（Habibur Rahman）告訴法新社：「我們今天已禁止達卡所有集會、遊行和公眾聚集。」他還說，有必要以此行動確保「公眾安全」。

儘管有關當局為遏止集會而關閉網路，這座約有2000萬人口的大城市周邊仍再度發生警民對峙情況。

一名參加達卡遊行活動的抗議人士在被警察暴力驅散時受到輕傷。他告訴法新社：「我們的抗議活動將持續下去。」

他還說：「我們要哈希納立即辭職。政府應對相關死亡事件負責。」

根據法新社取得的達卡醫學院附設醫院（DhakaMedical College Hospital）所列名單，達卡今天至少有52人死亡。根據院方描述，本週到目前為止通報的死亡事件中有一半以上是警方開火造成。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，攻擊示威學生情事「令人震驚且無法接受」。

他聲明中說：「必須對這些攻擊事件進行公正、迅速和徹底的調查，並追究相關人員的責任。」

孟加拉本月幾乎天天都有遊行要求結束配額制度。這項制度為特定族群保留一半以上的公務員職位，包括1971年解放戰爭退伍軍人的子女。

批評人士認為這項制度嘉惠支持哈希納的親政府團體子女。維權團體指控哈希納政府濫用國家機構鞏固權力並壓制異議，包括法外處決反對派人士。

孟加拉 監獄 警察

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