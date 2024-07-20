政黨輪替後 英國第六代戰機出場時程生變？

英國皇家空軍次世代戰機在政黨輪替後，前景不明。原先執政的保守黨承諾2030年將國防預算占比GDP由現行的2.2%提高至2.5%，新上台的工黨政府表示要再評估。

空軍部長波拉德（Luke Pollard）本周表示，研發生產次世代戰機的風暴計畫（the Tempest project）很重要，但需要重新評估，所以他無法承諾能在2030年達標。

英國的次世代戰機不光是英國的家務事，日本跟義大利也都出資，兩國政府已向施凱爾（Sir Keir Starmer）政府表達關切。

有關英國第六代戰機的研發可以溯至2018年，預計2030年代中期服役。英國已投入3500人在此計畫，預計將倍增。前首相蘇納克提出GDP占比調高到2.5%的目標，新首相施凱爾表示要再評估。知情人士憂心，工黨政府已不再堅持2030年達標的承諾。