孟加拉局勢惡化 總理宣布全國宵禁並派軍維持治安

孟加拉經歷數天學生血腥抗議後，總理哈希納（Sheikh Hasina）辦公室今天宣布，全國實施宵禁並派軍隊維持治安。

哈希納的新聞秘書伊斯蘭汗（Nayeemul IslamKhan）告訴法新社：「政府決定實施宵禁，即刻生效，並部署軍隊援助民政當局。」

根據法新社彙整孟加拉各地醫院數據，本週抗議學生和警方持續發生衝突，致死人數攀升至105人，已對執政15年的哈希納專制政府構成重大挑戰。

警方稍早在首都達卡（Dhaka）採取嚴厲措施，禁止當天所有公共集會以防更多暴力事件發生。

儘管孟加拉政府為遏止集會而關閉網際網路，但仍未能阻擋警方和抗議群眾在這個2000萬人口城市外圍發生對抗。

參與首都遊行示威的圖夏爾（Sarwar Tushar）表示：「我們的抗爭將持續下去。」

抗爭時受傷的圖夏爾說：「我們要哈希納即刻下台。政府對殺害抗議者負有責任。」