快訊

懶人包／酷暑夏天手機也過熱！6招降溫小技巧 別把它放入冰箱

氣象粉專曝歐美模式颱風最新路徑 似西北颱可能風大雨大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孟加拉局勢惡化 總理宣布全國宵禁並派軍維持治安

中央社／ 達卡19日綜合外電報導
孟加拉學生團體對公務員職位配額制度不滿，引發全國性示威與衝突，總理19日宣布，全國實施宵禁並派軍隊維持治安。 路透社
孟加拉學生團體對公務員職位配額制度不滿，引發全國性示威與衝突，總理19日宣布，全國實施宵禁並派軍隊維持治安。 路透社

孟加拉經歷數天學生血腥抗議後，總理哈希納（Sheikh Hasina）辦公室今天宣布，全國實施宵禁並派軍隊維持治安。

哈希納的新聞秘書伊斯蘭汗（Nayeemul IslamKhan）告訴法新社：「政府決定實施宵禁，即刻生效，並部署軍隊援助民政當局。」

根據法新社彙整孟加拉各地醫院數據，本週抗議學生和警方持續發生衝突，致死人數攀升至105人，已對執政15年的哈希納專制政府構成重大挑戰。

警方稍早在首都達卡（Dhaka）採取嚴厲措施，禁止當天所有公共集會以防更多暴力事件發生。

儘管孟加拉政府為遏止集會而關閉網際網路，但仍未能阻擋警方和抗議群眾在這個2000萬人口城市外圍發生對抗。

參與首都遊行示威的圖夏爾（Sarwar Tushar）表示：「我們的抗爭將持續下去。」

抗爭時受傷的圖夏爾說：「我們要哈希納即刻下台。政府對殺害抗議者負有責任。」

孟加拉 宵禁 網路

延伸閱讀

華爾街日報記者被控間諜案 俄羅斯法院判刑16年

因年老病重醫治無效 越南官媒：越共總書記阮富仲辭世享壽80歲

NFL／孟加拉虎隊四分衛布洛不反對18場例行賽 引其他球員反彈

李強見孟加拉總理 宣布完成中孟自貿協定可行性研究

相關新聞

孟加拉局勢惡化 總理宣布全國宵禁並派軍維持治安

孟加拉經歷數天學生血腥抗議後，總理哈希納（Sheikh Hasina）辦公室今天宣布，全國實施宵禁並派軍隊維持治安

美中台博弈／川普有望再執政 陸如何面對美中「脫鉤」經濟衝擊？

代表共和黨角逐總統大選的美國前總統川普遇刺後，當選的機率陡升，案發時正值中共第二十屆三中全會召開，中共對未來的期望，當頭被澆了一盆冷水。面對川普再度上台，中國大陸面對好幾重挑戰，一旦川普2.0要讓美中兩國經濟「脫鉤」，對中國大陸經濟，甚至全球經濟都會是重大衝擊。 北京正要開始摸索與川普新政府互動的方式，台灣也切忌幸災樂禍，資深國際新聞媒體人郭崇倫為讀者深入分析川普2.0可能給美中台關係帶來的重擊。

享壽80歲 越共總書記阮富仲病逝

越共中央總書記阮富仲十九日下午病逝在越南一○八中央軍隊醫院，享壽八十歲。具體病因尚未公布，當地媒體僅報導稱他因年事已高、...

越共總書記阮富仲辭世 留「2大政治遺產」一文看他傳奇人生

越共總書記阮富仲今天辭世，享壽80歲。他自2011年起三連任越共總書記，任內率領越南和美國等西方國家加強關係，對內以反貪...

加拿大首位女性國防參謀長上任 卡里南獻身軍旅35年

加拿大將軍卡里南（Jennie Carignan）在今日的儀式上接任加拿大國防參謀長 （Chief of the Def...

因年老病重醫治無效 越南官媒：越共總書記阮富仲辭世享壽80歲

越南國家通訊社「越通社」19日報導，根據越南共產黨中央保健委員會消息，越共總書記阮富仲已經過世。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。