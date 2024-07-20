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享壽80歲 越共總書記阮富仲病逝

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
越共總書記阮富仲辭世，享壽80歲。 新華社
越共總書記阮富仲辭世，享壽80歲。 新華社

越共中央總書記阮富仲十九日下午病逝在越南一○八中央軍隊醫院，享壽八十歲。具體病因尚未公布，當地媒體僅報導稱他因年事已高、病重而過世。

越共中央幹部保健委員會十九日宣布，阮富仲纏綿病榻一陣子後，醫護及其家人雖全心照護，但仍於同日辭世。他生前最後一次公開露面是六月廿日會晤來訪的俄羅斯總統普亭。

越南中央政治局十八日甫通報需為阮富仲專注積極治療而繼續優先安排時間，其黨內職務將暫由六十七歲的越南國家主席蘇林代理。路透等外媒報導說，阮富仲自二○一一年成為總書記以來，領導越南十多年，推動經濟快速成長，近年並以其二○一六年首倡的「竹子外交」，即「朋友多多益善、敵人愈少愈好」哲學，增進與美國和中國大陸間的關係。

朋友 越南 阮富仲

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