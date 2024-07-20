華爾街日報記者被控間諜案 俄羅斯法院判刑16年
位於法庭現場的法新社記者指出，美國「華爾街日報」記者格什科維奇（Evan Gershkovich）今天被俄羅斯法院判刑16年，拘禁地點在某個戒備森嚴的流放地（penalcolony）。
法新社報導，格什科維奇去年3月遭控從事間諜活動而在俄國葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）被捕，當地法院今天閉門審理他的間諜案，美國白宮和華爾街日報（Wall Street Journal）則痛批判決「造假」。
華爾街日報發行人拉圖爾（Almar Latour）和總編輯塔克（Emma Tucker）透過聲明表示：「這項可恥、造假的判決之前，格什科維奇遭錯誤拘押並關了478天…這一切都是因為他履行記者的職責。」
格什科維奇去年3月被控在俄國從事間諜活動而遭逮捕，當時無國界記者組織（Reporters WithoutBorders）稱，他正調查傭兵組織瓦格納集團（WagnerGroup）。
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