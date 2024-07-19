越共總書記阮富仲辭世 留「2大政治遺產」一文看他傳奇人生

越共總書記阮富仲今天辭世，享壽80歲。他自2011年起三連任越共總書記，任內率領越南和美國等西方國家加強關係，對內以反貪整治幹部隊伍，這兩件事是他所留下的重要政治遺產。

越共中央幹部保健委員會19日通報，越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）下午1時38分病逝於108中央軍隊醫院。通報未說明具體病因，僅說阮富仲因年事已高、病重而辭世，並將舉行國葬。

阮富仲1944年4月14日出生於河內市東英縣（DongAnh）的農民家庭，日後陸續取得河內綜合大學語言文學系學士、胡志明國家政治學院政治經濟學研究生、蘇聯社會科學翰林院黨建系實習生並獲黨建博士學位。

阮富仲2011年1月起連續出任三屆越共中央委員會總書記與中央軍委書記；在2018年10月至2021年4月期間，又同時擔任越南社會主義共和國主席。越南以黨領政，阮富仲過去13年來是越南實際上的最高領導人。

從小就喜歡文學的阮富仲，說起話來不疾不徐、條理清晰，總是給人溫文儒雅的感覺。阮富仲1967年加入越共之後，陸陸續續在「共產主義」雜誌社任職近30年，更因黨建專業獲提拔為總編輯，奠定了日後的政治能量。

結束「共產主義」雜誌社的工作後，阮富仲正式踏入政壇，於1996年擔任河內市委副書記，並於隔年進入越共中央政治局、2000年出任河內市委書記、2006年擔任國會主席，2011年登上政治生涯顛峰，出掌越共總書記。

阮富仲擔任越共總書記13年來，常被外界劃為「保守」、「親中」派，但卻也是在他總書記任內，越南不只固守俄國、中國這兩大意識形態盟友，還將對韓、美、日、澳的關係提升至與越俄、越中同樣的「戰略」層級。

此外，阮富仲2015年出訪美國，並與時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）在橢圓形辦公室見面；2023年，阮富仲邀請並親自接待美國總統拜登（JoeBiden）到訪。有分析認為，這意味越共統治越南的正當性獲美國具體承認。

在對內方面，身為「共產主義堅定信仰者」的阮富仲，在越南發展市場經濟的同時，又透過反貪整治幹部隊伍確保「黨性」。2013年2月，越共中央反腐敗反消極指導委員會成立，阮富仲擔任主任，展開大規模肅貪。

然而，反貪因缺乏明確參與、監督機制，終究難以避免淪為派系鬥爭工具。近兩年來，阮富仲健康狀況每況愈下之際，越南國家主席、國會主席等高官頻換將，這些都被認為是各派系以反貪為名爭搶總書記大位所引發的政治亂流。

2021年2月1日，在越南共產黨第13次全國代表大會（越共13大）的閉幕記者會上，三連霸出任總書記的阮富仲說：「我身體不好，年紀又大了，雖然申請退休，但被選為總書記，身為黨員必須照做。」

坦承體力已不如前，但他依舊強調堅持反貪，「我不會停下來、不會休息、（反貪）沒有禁區」，並同時對外警告，不要以為他身體虛弱、公事繁忙，打貪就會鬆懈，「就算明天就要開會，今天該審的案子還是要審。」

回顧阮富仲人生最後10個月，陸續在越共中央接待美國總統拜登、中共中央總書記習近平，甚至辭世前1個月，即使官媒鏡頭下的他孱弱到連坐都坐不穩了，還是親自會見來訪的俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin），展現過人意志力。

如今，他所留下來的最高權力真空，即使昨天已透過中央政治局分工由越南國家主席蘇林（To Lam）接替執行，但蘇林今年5月才剛上任，越共派系鬥爭未歇，權力將順利過渡還是態勢升級，將有待觀察。