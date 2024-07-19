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越共總書記阮富仲辭世 外交部致哀

中央社／ 台北19日電

越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）今天下午病逝，享壽80歲。外交部表達哀悼並指出，中華民國政府對於阮富仲致力提升區域和平表示欽佩。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越共中央幹部保健委員會下午表示，越南共產黨中央總書記阮富仲生病一段時間後，儘管受到醫護人員與家人的全心照護與救治，仍於今天下午辭世。

外交部今天發布新聞稿指出，對此深表誠摯哀悼，並向阮富仲的家屬表達慰問之意。

外交部表示，阮富仲2011年1月19日就任越共中央總書記以來，中華民國政府對於阮富仲任內積極領導越南發展國家經濟與社會，及致力提升區域繁榮與和平表示欽佩，並將續與越南政府及人民深化雙邊合作友誼。

外交部 越南 阮富仲

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