越共總書記阮富仲辭世 外交部致哀
越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）今天下午病逝，享壽80歲。外交部表達哀悼並指出，中華民國政府對於阮富仲致力提升區域和平表示欽佩。
網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越共中央幹部保健委員會下午表示，越南共產黨中央總書記阮富仲生病一段時間後，儘管受到醫護人員與家人的全心照護與救治，仍於今天下午辭世。
外交部今天發布新聞稿指出，對此深表誠摯哀悼，並向阮富仲的家屬表達慰問之意。
外交部表示，阮富仲2011年1月19日就任越共中央總書記以來，中華民國政府對於阮富仲任內積極領導越南發展國家經濟與社會，及致力提升區域繁榮與和平表示欽佩，並將續與越南政府及人民深化雙邊合作友誼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言