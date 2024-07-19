孟加拉學生連日示威衝突不斷 死亡總數增至50人
孟加拉學生團體對公務員職位配額制度不滿，引發全國性示威與衝突，根據法新社對孟加拉各地醫院的統計，截至今天下午，示威罹難者已增至50人。
法新社報導，孟加拉首都達卡醫學院附設醫院（Dhaka Medical College Hospital）人員今天告訴法新社：「我們這裡有5具遺體，他們在今日喪命。」
在此之前，孟加拉全國自16日起已有45人因示威身亡。
當地學生幾乎天天抗議的情況已經持續數週，其訴求是要求政府廢除現有政府公務員工作配額制度，改採擇優錄取制。
孟加拉現有公務員配額制度，將超過一半的高薪職位保留給特定團體，包括1971年孟加拉國解放戰爭英雄的後代。孟加拉在這場戰爭後脫離巴基斯坦獨立。（實習編譯：林亭宇/核稿：陳正健)
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