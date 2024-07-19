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法國迎奧運維安升級 男子持刀襲司機疑恐攻被捕

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導

根據法國反恐檢察官辦公室的消息來源，一名男子日前在法國中西部城市勒曼持刀攻擊一名計程車司機，同時表達對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的支持，他今天被逮捕。

路透社報導，巴黎奧運即將於26日開幕，法國準備迎接數百萬名訪客、選手和世界領袖級人士，因此目前處於最高維安層級。

法國當局先前已知被捕男子成為激進分子。他16日晚間在勒曼（Le Mans）持槍攔下一輛計程車後，要求司機載他到勒曼東北方城鎮佛伯納（Ferte-Bernard）附近的一處偏遠地區。

消息人士透露，這名男子之後強迫司機下車，並將他綑綁，再持刀攻擊對方頸部。司機成功脫逃到一戶當地居民住宅，最後並得到急救。

消息來源指出，嫌犯已於今天上午在巴黎西郊的伊夫林省（Yvelines）被捕，他因恐怖主義、謀殺未遂和綁架罪名遭到調查。

巴黎奧運 法國 計程車司機

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