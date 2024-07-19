因年老病重醫治無效 越南官媒：越共總書記阮富仲辭世享壽80歲

越南國家通訊社「越通社」19日報導，根據越南共產黨中央保健委員會消息，越共總書記阮富仲已經過世。

根據報導，1944年出生的阮富仲罹患重病有一段時間，儘管獲得了「黨跟國家的關懷」，接受一流專家教授和醫生的精心治療與家人精心照顧，仍因年老病重而醫治無效，於19日下午1時38分，在第108號軍隊中央醫院過世。

報導稱，越共中央委員會以降的黨政機關將發布為阮富仲舉行國葬的特別公告。

此前新聞指出，阮富仲是任期最長、最具影響力的越共中央總書記之一，將黨內保守派權威恢復到1980年代改革以來最高水準。但1月就曾傳出身體狀況不佳。最近一次公開露面是6月20日。在越共總部與來訪的俄羅斯總統普亭會談。

越通社之前報導，因為需為阮富仲「集中接受積極治療優先安排時間」，他的黨內工作已分給5月底剛上任的國家主席蘇林。

【中央社／河內19日專電】

越共中央總書記阮富仲今天下午1時38分病逝於108中央軍隊醫院，享壽80歲。通報未指出具體病因，僅說阮富仲因年事已高、病重而辭世。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越共中央幹部保健委員會下午表示，越南共產黨中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）生病一段時間後，儘管受到醫護人員與家人的全心照護與救治，仍於今天下午辭世。