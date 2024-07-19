孟加拉學生抗爭造成死傷慘重 警方禁達卡公眾集會

孟加拉首都達卡警方今天禁止所有公眾集會，此前持續進行的學生抗爭釀成截至目前死傷最慘的一天，期間示威者焚毀政府大樓，並且全國實施網路封鎖，估計已造成至少39死。

法新社報導，本週的動亂累計造成至少39人喪生，包括18日的32人，此前報導指出，孟加拉全國64區近半數爆發衝突，預料傷亡人數還將攀升。

孟加拉是穆斯林占多數的國度，挺政府的反制示威遊行預計正午祈禱後展開，而此前學生們則是於上午再度走上街頭。

達卡警方致力於遏止又一天的暴力，今天採取禁止所有公眾集會的嚴厲措施，這是自爆發抗爭以來的首次。

警察局長拉赫曼（Habibur Rahman）告訴法新社：「我們今天禁止達卡所有的集會、示威和公眾聚集。」並說為了確保「大眾安全」，此舉是有必要的。

達卡市警察局發言人霍森（Faruk Hossain）告訴法新社，警方已逮捕主要反對黨「孟加拉民族主義黨」（Bangladesh Nationalist Party, BNP）高層黎茲維（Ruhul Kabir Rizvi Ahmed）。

霍森說：「他將面臨數以百計的案子。」但並未就羈押黎茲維的原因透露更多細節。

孟加拉學生團體對公務員職位配額制度不滿，引發全國性示威與衝突，因這項制度為特定族群保留一半以上的公務員職位，包括1971年因巴基斯坦解放戰爭的退伍軍人子女。