巴黎傳暴力事件…持刀襲警男子遭槍擊身亡 奧運前夕添緊張氛圍
法國檢方消息人士對法新社證實，今天在首都巴黎持刀傷害一名員警而遭警方開槍的男子已身亡。巴黎奧運即將登場，巴黎警察局長說，目前並未發現這起事件與恐怖主義或奧運有關。
警方消息人士告訴法新社，一名男子今晚在巴黎香榭麗舍大道（Champs-Elysees Avenue）附近持刀傷害一位員警後，遭到警方開槍擊中。
巴黎警察局長努涅斯（Laurent Nunez）表示，法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton）的一家商店店員之前通報這名男子持有一把刀，並請求員警到場處理。
根據努涅斯的說法，這名男子反抗員警並試圖逃跑，當警察追上他時，他持刀傷害其中一名員警。
努涅斯告訴媒體記者，這位員警的頸部受重傷，但沒有生命危險。他還表示，現階段並未發現這起事件出於恐怖主義動機或與奧運有關。
儘管如此，由於巴黎奧運即將在26日開幕，這起暴力事件增添緊張氣氛。
一名警方消息人士透露，襲警男子是西非國家塞內加爾籍，警方之前就知道他。
其後一名檢方消息人士告訴法新社，這名男子中槍後已不治，針對襲警事件也已展開刑事調查。
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