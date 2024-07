巴黎傳暴力事件…持刀襲警男子遭槍擊身亡 奧運前夕添緊張氛圍

「Your PC ran into a problem and needs to restart.」微軟 Microsoft 在今天7月19日台灣時間下午,突發全球規模的大當機,各地傳出用戶的電腦無法正常開關機、作業系統停擺,包括 Office 365、OneDrive 在內的服務一度中斷。當機災情更連帶導致部份的國際機場無法正常起降、一些 IT 業者、銀行、運輸業也受到影響;回傳的災情之中,還有像英國《Sky News》短暫無法正常放送節目的死機情形。截至目前為止,Microsoft 已陸續修復部份問題,但當機原因仍在釐清中。與此同時傳出當機原因是出於資安公司 CrowdStrike 的更新導致,目前官方尚未證實,具體細節還在釐清中。這波當機風暴,美東時間18日微軟股價下跌2%、CrowdStrike 股價狂瀉12.2%,研判原因和全球大當機有關。

2024-07-19 17:50