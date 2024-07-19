歐盟執委會主席范德賴恩連任 強調「將阻止大陸侵略台灣」
歐盟執委會主席范德賴恩獲得歐洲議會表決同意連任主席，她在投票前提出未來5年任期政綱並發表演說，還強調會尋求「阻止大陸」入侵台灣。
新一屆歐洲議會（European Parliament）昨天下午以401票贊成、284票反對的票數通過范德賴恩（Ursulavon der Leyen）連任歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）主席，所獲支持較5年前的383票還多。
政治新聞媒體Politico報導，范德賴恩昨天在名為「歐洲的選擇」（Europe’s Choice）的政綱宣言中說，「對全球未來而言，印太（Indo-Pacific）已成為決定性的地區」。
她指出：「我們將與面臨共同挑戰的日本、南韓、紐西蘭及澳洲攜手合作。」
范德賴恩提到，「這包括我們集體努力配置全方位的綜合手段，以阻止大陸透過軍事手段單方面改變現狀，尤其是台灣」，這是她迄今為止最明確的表態。
美國方面認為，大陸人民解放軍侵台可能發生於2027年，此時會是范德賴恩擔任歐盟執委會主席第2任期的中期。
范德賴恩允諾在台灣議題上與紐澳日韓4個國家合作，這些國家已被北大西洋公約組織（NATO）列為印太地區夥伴。
范德賴恩昨天也對大陸軍事支出激增提出警告，她表示：「從2019年至2021年，歐盟國防總支出增加了20%，俄羅斯同期國防支出大增近300%，大陸甚至暴增近600%。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言