快訊

鄭佩佩與《唐伯虎點秋香》：女俠谷底翻身，演藝江湖的人生體悟

微軟全球大當機：國際航班暫停、資安公司股價狂瀉

國會改革法案暫時處分裁准 總統府發聲了

歐盟執委會主席范德賴恩連任 強調「將阻止大陸侵略台灣」

中央社／ 布魯塞爾19日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩。 路透社
歐盟執委會主席范德賴恩。 路透社

歐盟執委會主席范德賴恩獲得歐洲議會表決同意連任主席，她在投票前提出未來5年任期政綱並發表演說，還強調會尋求「阻止大陸」入侵台灣。

新一屆歐洲議會（European Parliament）昨天下午以401票贊成、284票反對的票數通過范德賴恩（Ursulavon der Leyen）連任歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）主席，所獲支持較5年前的383票還多。

政治新聞媒體Politico報導，范德賴恩昨天在名為「歐洲的選擇」（Europe’s Choice）的政綱宣言中說，「對全球未來而言，印太（Indo-Pacific）已成為決定性的地區」。

她指出：「我們將與面臨共同挑戰的日本、南韓、紐西蘭及澳洲攜手合作。」

范德賴恩提到，「這包括我們集體努力配置全方位的綜合手段，以阻止大陸透過軍事手段單方面改變現狀，尤其是台灣」，這是她迄今為止最明確的表態。

美國方面認為，大陸人民解放軍侵台可能發生於2027年，此時會是范德賴恩擔任歐盟執委會主席第2任期的中期。

范德賴恩允諾在台灣議題上與紐澳日韓4個國家合作，這些國家已被北大西洋公約組織（NATO）列為印太地區夥伴。

范德賴恩昨天也對大陸軍事支出激增提出警告，她表示：「從2019年至2021年，歐盟國防總支出增加了20%，俄羅斯同期國防支出大增近300%，大陸甚至暴增近600%。」

中共 台海 國防 歐盟 解放軍

延伸閱讀

范德賴恩連任歐盟執委會主席 賴總統發文恭喜

歐盟抵制匈牙利總理奧班 降級參與非正式部長會議

英國新內閣出爐 施凱爾就任首相與世界領袖通話

歐盟新領導3巨頭將出爐 范德賴恩可望續任執委會主席

相關新聞

微軟全球大當機！航班無法正常起降、系統搶修復原中

「Your PC ran into a problem and needs to restart.」微軟 Microsoft 在今天7月19日台灣時間下午，突發全球規模的大當機，各地傳出用戶的電腦無法正常開關機、作業系統停擺，包括 Office 365、OneDrive 在內的服務一度中斷。當機災情更連帶導致部份的國際機場無法正常起降、一些 IT 業者、銀行、運輸業也受到影響；回傳的災情之中，還有像英國《Sky News》短暫無法正常放送節目的死機情形。截至目前為止，Microsoft 已陸續修復部份問題，但當機原因仍在釐清中。與此同時傳出當機原因是出於資安公司 CrowdStrike 的更新導致，目前官方尚未證實，具體細節還在釐清中。這波當機風暴，美東時間18日微軟股價下跌2%、CrowdStrike 股價狂瀉12.2%，研判原因和全球大當機有關。

歐盟執委會主席范德賴恩連任 強調「將阻止大陸侵略台灣」

歐盟執委會主席范德賴恩獲得歐洲議會表決同意連任主席，她在投票前提出未來5年任期政綱並發表演說，還強調會尋求「阻止大陸」入...

英國里茲爆騷亂！民眾掀翻警車、焚毀巴士 抗議東歐4兒童被帶走

英國里茲（Leeds）赫爾希爾斯地區今天傍晚發生騷亂事件，一輛警車被掀翻，一輛巴士被焚毀。當局建議居民留在家中，並在當地...

奧運選手村迎客 法國已訂2500台冷氣 其餘各隊自行解決

巴黎奧運村及帕運18日正式開村，並迎來第一批運動員入住，最受注目的空調問題，亦在各隊伍自行努力下得到解決。此次奧運主打環...

5.5萬軍警保護巴黎奧運 塞納河布重兵 130人列黑名單

法國巴黎奧運會7月26日揭幕，法國軍警啟動嚴密保安措施，在奧運期間將合共動員約5.5萬人執行保安工作，並獲來自42個國家...

金正恩拚觀光怒斥官員怠惰 俄今年首季遊客僅21.8萬人

北韓解封後拚觀光，領袖金正恩近日視察2個旅遊區工程，還斥責其中一個工程的官員怠惰。一般相信，金正恩是希望這些旅遊區能吸引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。