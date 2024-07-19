快訊

鄭佩佩與《唐伯虎點秋香》：女俠谷底翻身，演藝江湖的人生體悟

微軟全球大當機：國際航班暫停、資安公司股價狂瀉

國會改革法案暫時處分裁准 總統府發聲了

日本自衛隊與德法西空軍共同訓練 主力戰機參與

中央社／ 東京19日專電

日本航空自衛隊（空自）今天開始與德國、法國、西班牙空軍在日本周邊空域展開共同訓練。各國的主力戰機均參與，以加強部隊之間的協調合作。

日本經濟新聞報導，歐洲國家不斷強化在印度太平洋地區的軍隊能見度，提高對大陸和俄羅斯的威懾力度。

德國、法國和西班牙空軍6月派遣戰機參加「太平洋天空24」（Pacific Skies 24）聯合軍演，與美軍在在美國阿拉斯加等地進行訓練。作為該演習的一環，德國、法國、西班牙的戰機、運輸機、空中加油機，總計超過30架飛機預計於7月19日至7月25日，參加位於日本的共同訓練。

空自將在北海道千歲基地周邊空域，與德國、西班牙空軍進行聯合訓練，並在茨城縣百里基地周邊空域，與法軍進行聯合訓練。

德國和西班牙共出動12架主力戰機「颱風戰鬥機」（Eurofighter Typhoon），空自有4架F-15戰機參與。這是西班牙首次派遣戰機至日本參加訓練，德國則是2022年以來第2次。

日本與法國的聯合訓練則有法國4架飆風戰鬥機（Rafale），以及空自的2架F-2戰鬥機參加。聯合訓練時將會假定發生各種情況，以加強各國軍隊間的溝通合作。

歐洲國家出於對大陸與俄羅斯的警戒，在日本周邊與自衛隊展開共同訓練。除了俄羅斯入侵烏克蘭之外，各國也愈來愈意識到大陸可能威脅國際航線的安全，擾亂重要物資供給。

戰機 日本 自衛隊 西班牙

延伸閱讀

微軟當機波及日本！大阪環球影城無法結帳 JR西日本和捷星航空也遭殃

日本與台灣海上演練 陸外交部：已向日方「嚴正交涉」

丹麥、荷蘭、西班牙豬肉 中國查反傾銷

日本PRONTO「寶可夢聯名咖啡廳」不用預約！全日本上百家分店天天都能去

相關新聞

微軟全球大當機！航班無法正常起降、系統搶修復原中

「Your PC ran into a problem and needs to restart.」微軟 Microsoft 在今天7月19日台灣時間下午，突發全球規模的大當機，各地傳出用戶的電腦無法正常開關機、作業系統停擺，包括 Office 365、OneDrive 在內的服務一度中斷。當機災情更連帶導致部份的國際機場無法正常起降、一些 IT 業者、銀行、運輸業也受到影響；回傳的災情之中，還有像英國《Sky News》短暫無法正常放送節目的死機情形。截至目前為止，Microsoft 已陸續修復部份問題，但當機原因仍在釐清中。與此同時傳出當機原因是出於資安公司 CrowdStrike 的更新導致，目前官方尚未證實，具體細節還在釐清中。這波當機風暴，美東時間18日微軟股價下跌2%、CrowdStrike 股價狂瀉12.2%，研判原因和全球大當機有關。

歐盟執委會主席范德賴恩連任 強調「將阻止大陸侵略台灣」

歐盟執委會主席范德賴恩獲得歐洲議會表決同意連任主席，她在投票前提出未來5年任期政綱並發表演說，還強調會尋求「阻止大陸」入...

英國里茲爆騷亂！民眾掀翻警車、焚毀巴士 抗議東歐4兒童被帶走

英國里茲（Leeds）赫爾希爾斯地區今天傍晚發生騷亂事件，一輛警車被掀翻，一輛巴士被焚毀。當局建議居民留在家中，並在當地...

奧運選手村迎客 法國已訂2500台冷氣 其餘各隊自行解決

巴黎奧運村及帕運18日正式開村，並迎來第一批運動員入住，最受注目的空調問題，亦在各隊伍自行努力下得到解決。此次奧運主打環...

5.5萬軍警保護巴黎奧運 塞納河布重兵 130人列黑名單

法國巴黎奧運會7月26日揭幕，法國軍警啟動嚴密保安措施，在奧運期間將合共動員約5.5萬人執行保安工作，並獲來自42個國家...

金正恩拚觀光怒斥官員怠惰 俄今年首季遊客僅21.8萬人

北韓解封後拚觀光，領袖金正恩近日視察2個旅遊區工程，還斥責其中一個工程的官員怠惰。一般相信，金正恩是希望這些旅遊區能吸引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。