日本自衛隊與德法西空軍共同訓練 主力戰機參與

日本航空自衛隊（空自）今天開始與德國、法國、西班牙空軍在日本周邊空域展開共同訓練。各國的主力戰機均參與，以加強部隊之間的協調合作。

日本經濟新聞報導，歐洲國家不斷強化在印度太平洋地區的軍隊能見度，提高對大陸和俄羅斯的威懾力度。

德國、法國和西班牙空軍6月派遣戰機參加「太平洋天空24」（Pacific Skies 24）聯合軍演，與美軍在在美國阿拉斯加等地進行訓練。作為該演習的一環，德國、法國、西班牙的戰機、運輸機、空中加油機，總計超過30架飛機預計於7月19日至7月25日，參加位於日本的共同訓練。

空自將在北海道千歲基地周邊空域，與德國、西班牙空軍進行聯合訓練，並在茨城縣百里基地周邊空域，與法軍進行聯合訓練。

德國和西班牙共出動12架主力戰機「颱風戰鬥機」（Eurofighter Typhoon），空自有4架F-15戰機參與。這是西班牙首次派遣戰機至日本參加訓練，德國則是2022年以來第2次。

日本與法國的聯合訓練則有法國4架飆風戰鬥機（Rafale），以及空自的2架F-2戰鬥機參加。聯合訓練時將會假定發生各種情況，以加強各國軍隊間的溝通合作。

歐洲國家出於對大陸與俄羅斯的警戒，在日本周邊與自衛隊展開共同訓練。除了俄羅斯入侵烏克蘭之外，各國也愈來愈意識到大陸可能威脅國際航線的安全，擾亂重要物資供給。