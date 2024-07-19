英國里茲爆騷亂！民眾掀翻警車、焚毀巴士 抗議東歐4兒童被帶走

英國里茲（Leeds）赫爾希爾斯地區今天傍晚發生騷亂事件，一輛警車被掀翻，一輛巴士被焚毀。當局建議居民留在家中，並在當地部署大批警力。

根據英國廣播公司（BBC），在社群媒體上流傳的影片顯示，一輛警車遭到攻擊，車窗被砸碎。有一個人拿滑板車朝警車丟擲，同時還丟石頭等其他東西。

英國「衛報」（The Guardian）報導，有影片顯示，在市中心以東的赫爾希爾斯（Harehills），民眾朝警車投擲物品，警車後來被推倒。內政大臣古柏（Yvette Cooper）對「令人震驚的場景和攻擊」予以譴責，並表示「這種性質的混亂不容許在我們的社會發生」。

這場騷亂導因於社會服務機構今天從一個東歐家庭帶走4名兒童的抗議。包括英國右翼領袖法拉吉（Nigel Farage）在內的許多人，都趁機將里茲的社會動盪歸咎於移民。

警方表示，今天下午5時，他們接獲報案來到勒克索街（Luxor Street），發現當地發生涉及社工和兒童的「持續混亂」。愈來愈多人陸續抵達現場，社工和兒童已經被帶到安全的地方。

晚上9時過後，主要騷亂現場似乎已不見制服警察，他們駐守在幾條街之外，但有一架警用直升機在從上方監視現場。

約克郡（Yorkshire）警方承諾對「所有刑事犯罪…包括焚燒造成車輛損壞」進行全面調查。警方表示：「我們在此明確表示，相關責任人將受到法律的全面制裁。」