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研究：不只火山灰 地震也是龐貝覆滅凶手

中央社／ 羅馬18日綜合外電報導

根據今天發表的一份新研究指出，公元79年毀於維蘇威火山（MountVesuvius）噴發的龐貝城（Pompeii），當時不少罹難者可能死於同時發生的地震

法新社報導，這篇發表於學術期刊「地球科學前言」（Frontiers in Earth Science）的文章，對當代全球知名的考古遺址龐貝提出新看法，指稱同時發生的一場或多場地震是導致建築倒塌、居民罹難的原因之一。

文章稱「我們的結論認為，火山噴發時伴隨地震所造成的建築物倒塌，應被視作另一造成古龐貝城死傷慘重的因素」。

考古學家估計，火山噴發造成15%至20%的龐貝人口喪生，他們大多死於大量火山氣體和火山灰覆滅城市造成的熱衝擊。

火山灰掩埋龐貝城後，完美保存當時的住宅、公共建築、物品甚至人類，直至16世紀末被發現。

2023年5月，考古學家發現2副男性骸骨，死因似為遭倒塌城牆磚瓦砸中的外傷，而非熱衝擊、火山氣體和火山灰。這項發現為研究增加珍貴的新資料。

其中一具骸骨被發現時呈左手高舉，像在保護頭部的動作。

這份新研究的作者們指出「值得注意的是，這類外傷和現今因地震受傷的傷者類似」認為城牆倒塌是因地震而非火山噴出的落石和碎片擊毀。

文中稱「用更全面的角度審視整個龐貝城，這兩名死者的死因應不限於地震引發建物倒塌產生的傷亡，這點應是合理假設」，因此建議應由考古與地震學家攜手，就火山與地震兩方面的交互作用展開多重學科的研究。

地震 建築 考古

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