新加坡附近兩艘油輪起火 當局正投入救援

新加坡海事及港務管理局（MPA）今天表示，兩艘油輪在新加坡白礁島東北方約55公里的海上起火燃燒，新加坡當局已派出救援團隊。

路透報導，新加坡海事及港務管理局在聲明中表示，當局是在今天上6點15分接到火災警報，新加坡國籍的油輪Hafnia Nile號和一艘掛有聖多美普林西比國旗的油輪Ceres 1號船上發生火災。

海事及港務管理局已請求經過的船隻協助搜尋並且營救船員，而新加坡海軍艦Rss Supreme與新加坡軍方直升機正提供協助。

根據Kpler和LSEG的船舶追蹤資料，巴拿馬型的油輪Hafnia Nile號載運石腦油；目前不清楚Ceres 1號運載何種燃料，這艘油輪是一艘超大型油輪（VLCC），上一回記載是在3月至4月間運載伊朗原油。

彭博報導，這起事件發生在世界上最繁忙海域之一，該海域是連結把中國、日本、和南韓等經濟體與中東和歐洲連結的要道。此時，正值國際海運安全疑慮提高。