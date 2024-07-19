日本推新制 台灣旅客2025年1月起有望通關更快速

日本政府為了進一步帶動訪日遊客增加，計劃實施新制以縮減外國旅客入境手續所耗費的時間，預計2025年1月起以台灣旅客為對象，率先實施這項新措施。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府觀光局指出，單月訪日外國旅客人次今年3月起連續3個月超過300萬人次，今年5月訪日外國旅客達304萬人次。

日本政府希望有助於進一步帶動訪日旅客數成長，計劃實施「機場入境事先確認」制度以縮短外國旅客入境的時間。具體措施為外國旅客在出發機場的候機室，事先申辦部分入境審查，抵達日本之後僅需經過簡易的確認手續後，就能入境日本。

日本預計2025年1月起，以台灣旅客為對象先採用這項新措施，並視情況在其他國家或地區擴大實施。

此外，關於遊客集中在觀光景點的「觀光公害」（overtourism，又稱「超限旅遊」）問題，日本政府預計今年制定因應方針，以及評估於景點徵收過路費、向外國遊客開徵額外費用的「價格雙軌制」等措施。