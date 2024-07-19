法國民議會議長選舉 馬克宏盟友成功連任

法國下議院國民議會今天舉行議長選舉，總統馬克宏的中間派聯盟成員布勞恩－皮維成功連任，這是在本月稍早選舉出現3方鼎立局面後，馬克宏陣營試圖組成多數的首次突破。

在本月初的國會選舉中，左派聯盟「新人民陣線」（NFP）意外領先，馬克宏陣營「同在」（Ensemble）居次，極右翼的「國民聯盟」（RN）第3，3方均未獲多數席位。

法新社報導，「新人民陣線」在國民議會握有超過190席；馬克宏陣營有164名議員；「國民聯盟」則有143名議員。

在巴黎奧林匹克運動會即將於下週登場之際，這場選舉導致法國沒有任何明確途徑來組成新政府，政壇持續處於僵局。

53歲的布勞恩－皮維（Yael Braun-Pivet）在第3輪投票中以220票出人意料地擊敗獲得207票的左翼候選人沙賽涅（Andre Chassaigne）和獲得141票的極右翼候選人薛努（Sebastien Chenu）。

馬克宏（Emmanuel Macron）很快向布勞恩－皮維道賀。他在社群媒體平台X上表示：「每個認識妳的人都知道，妳將確保尊重多元意見。」

資深共產黨籍議員沙賽涅譴責這一結果，聲稱馬克宏陣營和右翼之間的「反常結盟…竊取了這次表決」。