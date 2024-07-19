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受孟加拉抗議衝突影響 大馬外交部評估設臨時避難所

中央社／ 吉隆坡19日專電

孟加拉學生團體對公務員職位配額制度不滿，引發全國性示威與衝突，馬來西亞外交部發布聲明，已要求在孟加拉的大馬人民遠離抗議地區，評估安排臨時避難所等方案，因應局勢變化。

大馬與孟加拉往來密切，不僅大馬人民與學子在當地工作或就學，大批孟加拉勞工也在大馬工作。

大馬昨晚針對孟加拉當前局勢發表最新聲明表示，外交部透過駐達卡（Dhaka）的馬來西亞高級專員公署掌握學生抗議情勢，儘管面臨包括電信中斷等挑戰，目前仍積極和當地有關當局協調，確保在孟加拉的大馬人民安全。

外交部要求大馬人民遠離抗議地區，隨時保持警惕，留意孟加拉政府發布的即時訊息。

外交部說，大馬學子已被要求前往駐達卡馬來西亞高級專員公署集合，確保人身安全，這些學子都是來自遭到示威影響的地區，目前正評估協助安排返國和安排臨時避難所在內的可能解決方案。

孟加拉學生團體為公務員工作配額問題爆發衝突，迄今造成人員死亡，數百人受傷，抗議情況持續數週，訴求是要求政府廢除現有政府公務員工作配額制度，改採擇優錄取制。

孟加拉現有公務員配額制度，把超過半數的高薪職位保留給特定團體，包括1971年孟加拉解放戰爭英雄的後代。

外交部 孟加拉 馬來西亞

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