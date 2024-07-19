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日本北海道發電廠爆炸1傷 建物屋頂被炸飛

中央社／ 東京19日綜合外電報導

位在日本北海道石狩市新港中央2丁目的石狩新港生質能發電廠今天上午發生爆炸事故，導致1人受傷送醫。當地消防單位初步研判可能是貯藏設施發生爆炸。

日本放送協會（NHK）報導，這間發電廠的員工今天上午通報消防單位稱「設施爆炸，且在冒煙」。當地消防單位獲報後，出動7輛消防車滅火。

這間發電廠廠區內，存放著木質顆粒燃料的建物就座落在發電設施旁。當地消防單位指出，目前研判是貯藏燃料的設施發生爆炸。

NHK直升機拍攝的影像顯示，廠區內有設施屋頂被炸飛，嚴重受損。

營運石狩新港生質能發電廠的石狩生質能合同公司說明，搬運木質顆粒燃料至地下貯存槽之際，突然發生爆炸。

事故發生現場位在北海道西海岸的石狩灣沿岸。北海道警消仍在調查事故原因。

北海道 爆炸

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