日本北海道發電廠爆炸1傷 建物屋頂被炸飛

「很難想像吧，我的童年居然不會笑！」以武俠電影裡「女俠」形象紅遍華語圈的演員——鄭佩佩——7月19日由中國導演對外透露，鄭佩佩已經病逝，享壽78歲；不過目前鄭佩佩的家人尚未公開相關消息。1946年中國出生的鄭佩佩，在年輕時移居香港，但也度過一段父親遭到勞改、家人離散的孤獨童年。鄭佩佩從邵氏兄弟的南國實驗劇團訓練班畢業，踏上演藝之路，20歲時演出胡金銓的《大醉俠》，從此奠定往後銀幕女俠的經典形象；對於台灣觀眾而言，還有周星馳《唐伯虎點秋香》裡的華夫人、李安《臥虎藏龍》的碧眼狐狸、以及電視劇《楊門女將》等等作品的角色，令人印象深刻。

2024-07-19 11:48