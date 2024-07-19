富士山脫序行為頻傳 山梨縣知事：考慮禁止輕裝登山

日本富士山的山梨縣側從今年7月1日登山季開始實施登山限制，但依舊出現登山客輕裝登山，或是在登山步道上打瞌睡等脫序、危險行為。山梨縣知事長崎幸太郎表示，正在考慮禁止穿著過於輕便等準備不足的登山客上山。

朝日新聞報導，富士山的登山路線有4條，但是利用率最高的是位於山梨縣側的吉田口登山步道，去年富士山登山季的22萬多名登山客中，有約13萬7000人從這裡登山，占全體超過6成。

為此，從今年7月1日夏季登山季開始，吉田口登山步道限制單日登山上限4000人，開徵每人2000日圓（約新台幣400元）通行費，且在5合目架設大門，從下午4時到隔天凌晨3時關閉，阻止登山客「彈丸登山」（通宵攻頂）。

不過，在13日開始的3連休假期中，依舊出現一些只穿運動鞋的輕裝登山客，或是沒有預定可以過夜的山上小屋、卻想在下午4時後上山。此外，在8合目附近，也出現貌似外國人的登山客坐臥在登山步道上小憩。

山梨縣知事長崎幸太郎18日在記者會上表示，「由於這些不負責任的登山客的行為，安全的富士山登山活動形象受到影響，非常令人遺憾。」

對於位在5合目的大門在下午4時就關閉，沒有預約山上小屋的登山客不准通行。山梨縣表示，這是為了規定民眾想在山頂看日出，就必須在山上小屋過夜。

以標準速度來看，從吉田口登山步道5合目到達山頂約要6小時。如果在下午4時通過大門，抵達山頂大約是晚上10時，距離日出需要等待6小時以上，因此需要在山上小屋過夜。如果是在凌晨3時大門開啟後才上山，距離日出只有1個半小時至2小時，即使最強壯的人也來不及攻頂。

長崎表示，對於新實施的登山規定，大多數登山客都知情，而且有約6成登山客使用事先預約系統，可以說「事前的準備工作是成功的」。

對於在下午4時關門後仍想上山，或是在登山步道上打瞌睡等諸多違反禮儀的行為，長崎表示，「會考慮要求這些外國登山客的駐日大使館提供協助」。

此外，在3連休期間天候不佳，長崎表示：「我聽聞有許多人只穿短褲、T恤、涼鞋等輕裝，就想要在這種天氣登山，這是十分危險的情況。考慮到救護人員在救援過程中也可能遭遇危險，由於（登山大門）附近是縣有土地，並非一般道路，（縣政府具有管轄權），因此如果有必要，我們可能必須考慮禁止準備不足的登山客通行。」

他表示，後續將與當地市町村相關人士，以及山上小屋業者商討。