快訊

「華夫人」鄭佩佩病逝：一代銀幕女俠，卻有個不會笑的童年

龜記也出事了！店員「冷藏安全帽」冰箱上層還有果汁 業者火速回應

尷尬畫面曝！拜登又忘了國防部長名字 只稱他為「黑人」

美中持續在亞太競爭 美國開設駐萬那杜大使館

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國今天在太平洋島國萬那杜（Vanuatu）設立大使館，這是美國和中國長期在亞洲太平洋地區爭奪影響力的最新發展。

路透社報導，一名國務院官員今年3月向美國國會表示，美國已於2023年重啟駐索羅門群島（SolomonIslands）大使館，並開設駐東加王國（Tonga）大使館，另計劃在夏威夷附近的吉里巴斯（Kiribati）設立大使館，正待國會批准。

美國國務院在聲明中表示：「設立大使館是我們努力在這個區域拓展外交布局並進一步與太平洋鄰國接觸的一部分。」

華府一直努力強化太平洋地區的外交布局，以對抗與日俱增的中國威脅。

今年2月，在路透社披露中國警方進駐吉里巴斯後，美國警告太平洋島國不要接受中國安全部隊的援助。

在中國與索羅門群島簽署一項秘密安全協議後，中國警方自2022年起在當地部署，美國和澳洲則批評這項協議破壞區域穩定。自從一家中國公司開始在萬那杜伐木後，當地穿軍裝的工人也引起擔憂。

吉里巴斯 大使館 美國

延伸閱讀

龐培歐批拜登外交：川普執政下中國氣球不曾飛來

澤倫斯基：若川普當選前景艱難 仍須與美國合作

匈總理奧班向歐盟建議：歐盟應就烏克蘭和會與中國展開磋商

美前國務卿龐培歐上台助陣！細數川普政績 讚他牽制普亭惡勢力

相關新聞

一代銀幕女俠，不會笑的童年：「華夫人」鄭佩佩病逝，享壽78歲

「很難想像吧，我的童年居然不會笑！」以武俠電影裡「女俠」形象紅遍華語圈的演員——鄭佩佩——7月19日由中國導演對外透露，鄭佩佩已經病逝，享壽78歲；不過目前鄭佩佩的家人尚未公開相關消息。1946年中國出生的鄭佩佩，在年輕時移居香港，但也度過一段父親遭到勞改、家人離散的孤獨童年。鄭佩佩從邵氏兄弟的南國實驗劇團訓練班畢業，踏上演藝之路，20歲時演出胡金銓的《大醉俠》，從此奠定往後銀幕女俠的經典形象；對於台灣觀眾而言，還有周星馳《唐伯虎點秋香》裡的華夫人、李安《臥虎藏龍》的碧眼狐狸、以及電視劇《楊門女將》等等作品的角色，令人印象深刻。

智利北部發生規模7.3強震 未發布海嘯警報

美國地質調查局（USGS）指出，智利當地時間18日晚間9時50分發生規模7.3地震，震央位於北部城鎮「聖佩德羅德阿塔卡馬...

富士山脫序行為頻傳 山梨縣知事：考慮禁止輕裝登山

日本富士山的山梨縣側從今年7月1日登山季開始實施登山限制，但依舊出現登山客輕裝登山，或是在登山步道上打瞌睡等脫序、危險行...

出身陸戰隊經歷 范斯「2特點」助攻川普打總統大選

美國共和黨總統候選人川普提名范斯作為競選搭檔，象徵「後911」時代的軍人正在崛起。過去美國僅有24名副總統擁有軍事歷練，范斯若是當選，將成為第一個出身自陸戰隊的美國副總統。川普挑選他除了吸引退役軍人選票，也是相中范斯，能平衡川普年輕時的一段黑歷史。

孟加拉動亂增至39死 抗議群眾電視台縱火

孟加拉公務員招募規定引發的抗議情勢升高，多名學生今天對國營電視台縱火。這波動亂死亡人數增到至少39人，網路追蹤組織Net...

日本皇室想找舊宮家後代補男丁 會和悠仁王子搶皇位嗎

日本政府擬找回戰後脫離皇室的舊皇族，以養子身分回歸，暫時化解日本皇室男丁稀少的問題。哪些人有機會回到皇室、由誰來收養？未來可能繼承皇位嗎？舊皇族變成平民以後，生活怎麼樣？你可能感到好奇。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。