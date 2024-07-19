美中持續在亞太競爭 美國開設駐萬那杜大使館

美國今天在太平洋島國萬那杜（Vanuatu）設立大使館，這是美國和中國長期在亞洲太平洋地區爭奪影響力的最新發展。

路透社報導，一名國務院官員今年3月向美國國會表示，美國已於2023年重啟駐索羅門群島（SolomonIslands）大使館，並開設駐東加王國（Tonga）大使館，另計劃在夏威夷附近的吉里巴斯（Kiribati）設立大使館，正待國會批准。

美國國務院在聲明中表示：「設立大使館是我們努力在這個區域拓展外交布局並進一步與太平洋鄰國接觸的一部分。」

華府一直努力強化太平洋地區的外交布局，以對抗與日俱增的中國威脅。

今年2月，在路透社披露中國警方進駐吉里巴斯後，美國警告太平洋島國不要接受中國安全部隊的援助。

在中國與索羅門群島簽署一項秘密安全協議後，中國警方自2022年起在當地部署，美國和澳洲則批評這項協議破壞區域穩定。自從一家中國公司開始在萬那杜伐木後，當地穿軍裝的工人也引起擔憂。