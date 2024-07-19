歐洲政治共同體峰會 英相承諾強化盟邦關係

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天承諾就安全和非法移民議題強化與歐洲盟邦關係，尋求在英國脫離歐洲聯盟（EU）後重建橋梁，堅稱「英國回歸」。

法新社報導，兩週前當選首相的工黨（Labour）黨魁施凱爾表示，英國將「重新設定做法」。

他在已故首相邱吉爾（Winston Churchill）的出生地布倫海姆宮（Blenheim Palace）為歐洲政治共同體（European Political Community）峰會揭幕時告訴超過45位領袖：「我們將在國防和安全及非法移民議題上深化合作。」

歐洲正努力對付各種挑戰，包括在俄羅斯全面入侵烏克蘭後支援基輔當局，以及搗毀那些導致非正規移民人數創新高的人口走私集團。

在美國前總統川普11月大選重返白宮可能性升高的情況下，他對西方軍事聯盟北大西洋公約組織（NATO）的承諾引發疑慮。

川普剛欽點的競選搭檔范斯（J.D. Vance）向來直言不諱批評對烏克蘭軍事援助，曾推動與俄羅斯談判以終結兩年多來的俄烏戰爭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在英格蘭南部靠近牛津（Oxford）的布倫海姆宮說：「來到此地對於烏克蘭來說非常重要，尤其是在我們現處戰爭的艱難時期。」

澤倫斯基還說：「對我們來說，維持歐洲團結非常重要，因為這種團結總是會帶來強而有力的決策。」澤倫斯基在峰會期間與捷克及斯洛維尼亞簽署長期安全合作協議。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）首度參與歐洲政治共同體峰會，他堅稱歐美仍必須「共同努力」援助烏克蘭。

施凱爾告訴歐洲各國領導人，他的新政府將是「隨時準備合作的朋友和夥伴」。

施凱爾稱非正規移民問題是影響每個與會國的「危機」，他要求分享資源、情報和策略，因應移民搭乘小船從法國北部偷渡英吉利海峽到英國情事，以「關閉走私路線和打擊犯罪集團」。

他同意與斯洛維尼亞和斯洛伐克共同打擊組織犯罪的計畫，並承諾投入8400萬英鎊（約新台幣36億元）以助因應促使移民湧入歐洲的貧困問題。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，合作是解決問題「最有效」方式，但他也警告沒有解決問題的「靈丹妙藥」。法國外海昨天才發生一艘載滿移民的船隻洩氣事件，造成1人喪生，另有71人獲救。

施凱爾在2016年英國脫歐公投時，贊成英國留在歐盟，但他已排除英國重返歐洲單一市場、關稅同盟或人員自由流動的可能性，避免英國政壇和公眾再度熱議這個依然棘手的問題。

不過他確實希望與歐盟談判新的安全協議和獸醫合規協議，以放寬對農業食品的邊境檢查，以及談判調整貿易協議。歐盟先前表示對於相關談判持開放態度，但馬克宏警告，英國可能沒辦法都「挑最好的」。