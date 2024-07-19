孟加拉動亂增至39死 抗議群眾電視台縱火
孟加拉公務員招募規定引發的抗議情勢升高，多名學生今天對國營電視台縱火。這波動亂死亡人數增到至少39人，網路追蹤組織NetBlocks稱有關當局「幾乎全面」中斷網路。
法新社報導，警方向數百名抗議者發射橡膠子彈，抗議群眾則反擊，並追趕撤退的警察至首都達卡（Dhaka）的孟加拉國營電視台BTV總部。
示威群眾對電視台接待大樓和停放在外的數十輛汽車縱火。一名電視台主管之後告訴法新社，員工已安全撤離這棟大樓。
總理哈希納（Sheikh Hasina）昨天在網路上對全國發表談話，尋求讓持續升高的衝突降溫。
18歲的抗議人士瑞米辛（Bidisha Rimjhim）告訴法新社：「我們首先要求總理向我們道歉。其次，必須為我們遇害的兄弟伸張正義。」
追蹤全球網路狀態的NetBlocks指出，夜晚降臨時，孟加拉「幾乎全面」陷入網路關閉狀態。
NetBlocks表示，在網路中斷前，當局曾試圖限制社群媒體和行動數據服務，這些是主辦抗議活動人員主要的通訊工具。
孟加拉本月幾乎天天都有遊行要求結束配額制度。這項制度為特定族群保留一半以上的公務員職位，包括1971年與巴基斯坦的解放戰爭退伍軍人的子女。
批評人士認為這項制度嘉惠支持哈希納的親政府團體子女。維權團體指控哈希納政府濫用國家機構鞏固權力並壓制異議，包括法外處決反對派人士。
孟加拉警方加強控制不斷惡化的治安局面，哈希納政府本週已下令各級學校和大學無限期停課。
挪威奧斯陸大學（University of Oslo）的孟加拉專家哈山（Mubashar Hasan）說，這波抗議潮已演變成更廣泛表達對哈希納獨裁統治的不滿。
根據法新社統計醫院資料，今天至少有32人死亡，本週稍早有7人喪命。根據院方向法新社提供的數據描述，至少2/3死亡事件是警察武器造成。
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