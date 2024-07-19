對抗北韓放圾氣球 南韓重啟大聲公喊話反制
南韓軍方今天表示，他們重啟用擴音器徹夜直接朝北韓喊話，以反制北韓近日向南韓投放垃圾氣球。
路透社報導，互以大聲公和垃圾氣球相抗成為兩韓關係緊張新根源；南韓激進人士過去也曾用氣球空飄反平壤文宣。
自今年5月以來，北韓已向南韓投放數以千計裝有垃圾的空飄氣球，這些氣球隨風飄到南韓落在民宅鄰里，造成若干財產損失。
南韓軍方因屢次警告北韓停止投放氣球未果，恢復在軍事分界線（MDL）一帶用擴音器廣播反擊北韓挑釁，廣播內容包括反平壤的政治宣傳、世界新聞和南韓流行音樂。
北韓已對南韓的宣傳和擴音器廣播行為出現憤怒。
南韓軍方和激進人士將大聲公廣播視為一項心理戰有效工具。南韓在雙方2018年簽署一份和平協議後本暫停心戰廣播，但在緊張升高後，雙方已宣布和平協議作廢。
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