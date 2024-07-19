快訊

全台最後一家HTC專賣店關了！網驚竟然在台南 全歪樓問這1事

智利北部發生規模7.3強震！ 尚未發布海嘯警報

「臥虎藏龍」鄭佩佩驚傳離世 武俠影后享壽78歲

對抗北韓放圾氣球 南韓重啟大聲公喊話反制

中央社／ 首爾19日綜合外電報導

南韓軍方今天表示，他們重啟用擴音器徹夜直接朝北韓喊話，以反制北韓近日向南韓投放垃圾氣球。

路透社報導，互以大聲公和垃圾氣球相抗成為兩韓關係緊張新根源；南韓激進人士過去也曾用氣球空飄反平壤文宣。

自今年5月以來，北韓已向南韓投放數以千計裝有垃圾的空飄氣球，這些氣球隨風飄到南韓落在民宅鄰里，造成若干財產損失。

南韓軍方因屢次警告北韓停止投放氣球未果，恢復在軍事分界線（MDL）一帶用擴音器廣播反擊北韓挑釁，廣播內容包括反平壤的政治宣傳、世界新聞和南韓流行音樂。

北韓已對南韓的宣傳和擴音器廣播行為出現憤怒。

南韓軍方和激進人士將大聲公廣播視為一項心理戰有效工具。南韓在雙方2018年簽署一份和平協議後本暫停心戰廣播，但在緊張升高後，雙方已宣布和平協議作廢。

北韓 南韓 平壤

延伸閱讀

韓核能技術 打開輸歐大門

向北韓購買油畫涉資恐法 檢調約談中國籍男子

《善宰》邊佑錫保鑣維安過度南韓國會也關注 機場社長吐「荒謬、違法」

北韓金日成軍事大學校長訪俄 疑在莫斯科近郊湖泊溺斃

相關新聞

智利北部發生規模7.3強震 未發布海嘯警報

美國地質調查局（USGS）指出，智利當地時間18日晚間9時50分發生規模7.3地震，震央位於北部城鎮「聖佩德羅德阿塔卡馬...

孟加拉動亂增至39死 抗議群眾電視台縱火

孟加拉公務員招募規定引發的抗議情勢升高，多名學生今天對國營電視台縱火。這波動亂死亡人數增到至少39人，網路追蹤組織Net...

日本皇室想找舊宮家後代補男丁 會和悠仁王子搶皇位嗎

日本政府擬找回戰後脫離皇室的舊皇族，以養子身分回歸，暫時化解日本皇室男丁稀少的問題。哪些人有機會回到皇室、由誰來收養？未來可能繼承皇位嗎？舊皇族變成平民以後，生活怎麼樣？你可能感到好奇。...

歐盟執委會主席 范德賴恩連任

英國廣播公司報導，歐洲議會十八日對歐盟執委會主席范德賴恩連任案進行不記名投票，范德賴恩取得四○一名歐洲議會議員支持，以高...

遭中國抗議…越南提延伸南海大陸棚 稱相關國家皆友善坦率交流

越南昨天向聯合國遞交南海中部海域200海里以外的大陸棚延伸界限案。面對中國抗議，越南今天回應，已就此事通知相關國家，「所...

「歐洲女王」范德賴恩獲議會通過 連任歐盟主席

歐盟執委會主席范德賴恩今獲歐洲議會表決同意她連任下屆主席，過去5年她被媒體封為「歐洲女王」，帶領歐盟度過疫情、能源等多次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。