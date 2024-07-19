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馬杜洛：若敗選將「大屠殺」 巴西政府保持沉默

中央社／ 聖保羅18日專電

委內瑞拉將在7月28日舉行總統大選，現任總統馬杜洛（NicolasMaduro）昨天表示，如果他敗選，將進行「血腥屠殺」。巴西政府對此保持沉默。

馬杜洛是已故委內瑞拉強人查維茲（HugoChávez）的政治繼任者和教子，自2013年以來執政至今。這段期間，馬杜洛在兩次選舉中獲勝，兩次都受到反對派和國際社會質疑缺乏透明度和民主原則。

17日，馬杜洛在造勢活動中說：「21世紀委內瑞拉的命運將取決於我們在7月28日的勝利。如果他們不希望委內瑞拉陷入一場血腥屠殺和自相殘殺的內戰，那麼讓我們確保獲得委內瑞拉人民選舉史上最大的成功和最偉大的勝利。」

根據巴西新聞網站g1，巴西外交部和總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）都沒有對馬杜洛的演說表態。

2023年，魯拉第3任期之初就主動與馬杜洛建立溝通橋梁，避免譴責鄰國政府的反民主和極權主義，並試圖將委內瑞拉重新融入南美洲。

巴西政府主張在不產生重大政治摩擦，且不會將馬杜洛政府與南美其他地區劃分界線的前提下，維持能夠影響委內瑞拉恢復民主的立場，讓選舉過程透明與公平。

然而，馬杜洛卻一再採取讓巴西政府不滿的行動，例如阻擋反對黨領袖馬查多（Maria Corina Machado）和尤瑞斯（Corina Yoris）參加總統大選。此舉被巴西和國際社會解讀為政治干預選舉。

現在，馬杜洛又威脅，如果總統大選敗選，將掀起一場血腥屠殺。

巴西外交部一直提醒委內瑞拉履行「巴巴多斯選舉路線圖協議」，確保2024年總統選舉的競爭性。馬杜洛政府和反對派去年在巴巴多斯（Barbados）達成協議，承諾將於2024年在國際觀察員在場監督下舉行自由、公平的投票。

委內瑞拉 巴西 馬杜洛

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