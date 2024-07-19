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巴黎奧運嚴防恐攻威脅 花都為堡壘最高層級維安

中央社／ 巴黎18日專電

面對籠罩巴黎奧運的恐攻威脅，並迎接26日在塞納河上舉行的開幕式，巴黎市進入史無前例的維安警戒，相關地區圍上鐵柵欄、嚴格管制，被形容為「反恐堡壘」。居民表示麻煩，但也能理解。

巴黎今天正式進入奧運步調。從今天起，法國各部門安全人員與軍警進駐巴黎，管制塞納河沿岸及場館周邊地區，進出車輛與行人必須出示事先申請的QR碼安全通行證，只有居民、該區工作者與持有區域內博物館、飯店等預訂證明的觀光客才能獲得許可。

自18日清晨至26日，塞納河沿岸未來幾天內將進入「內部安全與打擊恐怖主義」的反恐範圍，並與外國情報單位緊密合作。

法媒寫道，為因應屆時沿著塞納河遊行6公里的開幕式，以及逾32萬的現場觀眾，「首都化身為反恐堡壘」。

今天開始，巴黎維安層級調至最高，不僅多個地鐵站關閉、首都大多地區私人車輛禁止通行，且在管制範圍內人車也須提供身分證明並接受物品檢查。

羅浮宮前的里沃利街（Rue de Rivoli）平常熙來攘往，今天卻架起數公里鐵柵欄，並在各個路口設置警力，僅放行奧運工作人員及有通行證的民眾。

許多居民與觀光客被堵在閘門口，一臉茫然。塞納河旁的大道更是全面封閉禁止通行，車輛到了柵欄口，只得一一迴轉。

住在塞納河巴士底（Bastille）段附近的伊莉莎白（Élisabeth）表示自家附近封路更嚴重，但她已經申請了通行證，所以沒有問題。對於嚴格管制，她告訴中央社：「為了安全，雖有點麻煩，但總是能找到解決方法，也是為了開幕式，可以了解。」

騎著單車卡在柵欄前翻查手機地圖的史考特（Scott）也住在塞納河畔附近，但他還沒申請通行證，「我聽說了，但不曉得已開始實施」。他告訴記者，「道路封鎖令人有點頭痛，但也正常，能理解」。不曉得該如何脫困的他必須向警察問路，不過他說「是我自己的疏忽」。

儘管塞納河開幕式已箭在弦上，但根據費加洛報（Le Figaro）委託Odoxa進行並於16日公布的最新民調，法國人對於塞納河上奧運開幕式意見明顯分歧。

49%的受訪者希望維持從奧斯特里茲（Austerlitz）到艾菲爾鐵塔（Tour Eiffel）下的河道遊行；然而因擔心安全威脅而傾向備案的民眾也同樣高達49%。

民調機構Odoxa主任雷克勒（Emile Leclerc）指出，一開始有6成民眾支持這場開幕式，不必因維安考量更改形式，「然而支持的人隨著時間越來越少」。

近半數受訪者認為開幕式動員4萬5000名憲警與維安人員堪稱充足，但仍覺得風險頗高。僅2成受訪者不擔心威脅。

雷克勒解釋，共識是「零風險並不存在，奧運一直以來都籠罩在安全問題下，尤其是開幕式」。更有高達7成受訪者表示雖然喜歡河上開幕式，但同意在維安條件不允許的情況下，改成其他方案。

許多專家也認為全戶外的塞納河開幕式野心太大，很容易成為目標。反恐檢察官克利斯坦（OlivierChristen）16日在法國國際廣播電台（France Inter）訪問中表示，他的團隊自去年底感受到「緊張升級」，且今年第一季與聖戰組織有關的案件比去年同期高出3倍。

他分析，奧運會通常不是國際恐怖組織特別鎖定的標靶，但如此具有「媒體關注度」的活動，「一定會是恐怖分子的目標」。之前巴黎和聖艾蒂恩（Saint-Etienne）警方各攔獲一起策劃於奧運期間進行的孤狼式攻擊行動。

恐怖主義專家布瑞薩（Jean-Charles Brisard）向法國20分鐘報（20 minutes）表示，近幾個月來，伊斯蘭國在海外非常活躍，尤其是阿富汗分支，也就是策劃今年3月在俄羅斯恐怖攻擊的呼羅珊伊斯蘭國（IS-K）。

他警示，這些組織的宣傳攻勢再起，吸引比以往更年輕的族群，並瞄準歐洲運動盛會，如歐洲冠軍聯賽、歐洲國家盃與奧運。

然而兩位受訪的巴黎居民都表示雖然不可能毫無威脅，卻也認為風險不致太高。伊莉莎白說：「我覺得政府管控得不錯。永遠不可能零風險，但我覺得應該會順利，要樂觀。」

史考特表示不太擔心，「維安大幅加強，也在網路上看了很多宣導影片，感覺維安議題政府處理得不錯。風險當然總是有，但若因恐攻風險就不去參加奧運，就太可惜了」。

塞納河 巴黎奧運 維安

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