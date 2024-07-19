孟晚舟事件交惡後 加外長訪問中國

加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）首訪中國與中國外長王毅會談。這也是2018年底加拿大和中國因孟晚舟事件交惡後，加拿大外長首度訪中國。

對於出訪一事，趙美蘭說，面對當前複雜的全球局勢，加拿大要與世界各國進行務實合作。加中兩國「須保持開放的溝通管道」，在「重要領域尋求合作」。

自2018年底加拿大應美國要求而拘捕中國華為公司財務長孟晚舟之後，中國隨即以間諜罪逮捕兩名加拿大公民 - 康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（MichaelSpavor），自此加中關係深度凍結。

儘管2021年孟晚舟和兩加拿大人分別獲釋，但隨後加拿大媒體揭露一系列關於中國干預加拿大內政之事，其中包括參與干預2019年和2021年的聯邦大選。這令加拿大政府展開了關於外國干預的調查和聽證會，也因此繼續令加中關係低迷。

去年還因媒體報道，北京不滿加拿大保守黨眾議員莊文浩（Michael Chong）批評中國而將其列為針對目標後，引起軒然大波，導致加中兩方分別驅逐了對方的外交官。

這次是趙美蘭2021年10月接任外長以來首次訪問中國，也是2017年至今訪問中國的最高級加拿大官員。今年2月趙美蘭和王毅曾在慕尼黑安全會議（MunichSecurity Conference）場邊會面。

中國外交部發言人林劍表示，趙美蘭是應外長王毅邀請出訪，期間雙方將就中加關係及共同關心的問題深入溝通，推動兩國關係的改善和發展。新華社報導，這項訪問時間在7月18日至20日。

中國駐加拿大大使王鏑日前接受加拿大媒體訪問時也稱：「中國一直把加拿大看作夥伴和朋友，從未把加拿大看做對手。」

渥太華大學中國問題專家麥奎格（MargaretMcCuaig-Johnston）表示，趙美蘭的訪問是一個積極的信號，兩國可以在氣候變遷、健康和環境保護方面合作，但有一些棘手的問題需要解決，包括北京對加拿大的干預、中國電動車關稅調整和台灣問題等。

儘管北京會提出要求，但麥奎格認為，加拿大不會在這些問題上輕易讓步。