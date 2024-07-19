快訊

社論／川普談的是價錢 民進黨卻還在囁嚅價值

郭采潔驚傳已結婚了？另一半傳吸毒、濫交 2年前早回應

桃園健行科大驚傳槍響…3嫌高速駕車逃竄 警猛開15槍逮人

孟晚舟事件交惡後 加外長訪問中國

中央社／ 溫哥華18日專電

加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）首訪中國與中國外長王毅會談。這也是2018年底加拿大和中國因孟晚舟事件交惡後，加拿大外長首度訪中國。

對於出訪一事，趙美蘭說，面對當前複雜的全球局勢，加拿大要與世界各國進行務實合作。加中兩國「須保持開放的溝通管道」，在「重要領域尋求合作」。

自2018年底加拿大應美國要求而拘捕中國華為公司財務長孟晚舟之後，中國隨即以間諜罪逮捕兩名加拿大公民 - 康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（MichaelSpavor），自此加中關係深度凍結。

儘管2021年孟晚舟和兩加拿大人分別獲釋，但隨後加拿大媒體揭露一系列關於中國干預加拿大內政之事，其中包括參與干預2019年和2021年的聯邦大選。這令加拿大政府展開了關於外國干預的調查和聽證會，也因此繼續令加中關係低迷。

去年還因媒體報道，北京不滿加拿大保守黨眾議員莊文浩（Michael Chong）批評中國而將其列為針對目標後，引起軒然大波，導致加中兩方分別驅逐了對方的外交官。

這次是趙美蘭2021年10月接任外長以來首次訪問中國，也是2017年至今訪問中國的最高級加拿大官員。今年2月趙美蘭和王毅曾在慕尼黑安全會議（MunichSecurity Conference）場邊會面。

中國外交部發言人林劍表示，趙美蘭是應外長王毅邀請出訪，期間雙方將就中加關係及共同關心的問題深入溝通，推動兩國關係的改善和發展。新華社報導，這項訪問時間在7月18日至20日。

中國駐加拿大大使王鏑日前接受加拿大媒體訪問時也稱：「中國一直把加拿大看作夥伴和朋友，從未把加拿大看做對手。」

渥太華大學中國問題專家麥奎格（MargaretMcCuaig-Johnston）表示，趙美蘭的訪問是一個積極的信號，兩國可以在氣候變遷、健康和環境保護方面合作，但有一些棘手的問題需要解決，包括北京對加拿大的干預、中國電動車關稅調整和台灣問題等。

儘管北京會提出要求，但麥奎格認為，加拿大不會在這些問題上輕易讓步。

加拿大 北京 王毅

延伸閱讀

印中外長會面 強調「3互相」同意加快解決邊界爭議

南韓電池廠大火17位陸公民身亡 王毅要求「盡快查明事故原因」

離任9年 深圳政協前副主席王毅違紀違法被查

華春瑩擬任歐盟大使 港媒：王毅布局

相關新聞

日本皇室想找舊宮家後代補男丁 會和悠仁王子搶皇位嗎

日本政府擬找回戰後脫離皇室的舊皇族，以養子身分回歸，暫時化解日本皇室男丁稀少的問題。哪些人有機會回到皇室、由誰來收養？未來可能繼承皇位嗎？舊皇族變成平民以後，生活怎麼樣？你可能感到好奇。...

歐盟執委會主席 范德賴恩連任

英國廣播公司報導，歐洲議會十八日對歐盟執委會主席范德賴恩連任案進行不記名投票，范德賴恩取得四○一名歐洲議會議員支持，以高...

遭中國抗議…越南提延伸南海大陸棚 稱相關國家皆友善坦率交流

越南昨天向聯合國遞交南海中部海域200海里以外的大陸棚延伸界限案。面對中國抗議，越南今天回應，已就此事通知相關國家，「所...

「歐洲女王」范德賴恩獲議會通過 連任歐盟主席

歐盟執委會主席范德賴恩今獲歐洲議會表決同意她連任下屆主席，過去5年她被媒體封為「歐洲女王」，帶領歐盟度過疫情、能源等多次...

孟加拉總理釋善意遭拒 學生揚言持續抗議公職配額制

孟加拉學生團體今天矢言將繼續針對公務員職位配額制度進行全國性示威行動，果斷拒絕總理哈希納（SheikhHasina）承諾...

健康狀況亮紅燈？越共總書記需「積極治療」 國家主席蘇林代理工作

越共中央政治局今天通報中央總書記阮富仲健康狀況時表示，由於需要為阮富仲「專注積極治療」繼續優先安排時間，阮富仲在黨內工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。