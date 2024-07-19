投票反對范德賴恩連任 義總理：仍與歐盟執委會合作

歐盟執委會主席范德賴恩今獲選連任，義大利總理梅洛尼所屬政黨投下反對票引發關注。梅洛尼發表聲明強調，義大利仍會與歐盟執委會合作，此事不應影響義大利爭取在歐盟執委會擔任重要專員職務。

歐洲議會18日下午以401票贊成、284票反對通過范德賴恩（Ursula von der Leyen）連任歐洲聯盟執行委員會主席。

義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia, FDI）對范德賴恩投下反對票，讓輿論憂心義大利在歐盟遭孤立，或遭「報復」而無法在歐盟執委會獲取重要專員職位。

梅洛尼傍晚發表聲明指出，「義大利兄弟黨」雖不認同歐盟執委會的某些做法，仍將配合歐盟執委會採取一致立場，並在移民等問題上持續合作。她祝福范德賴恩工作順利，此事不應影響義大利在歐盟執委會爭取擔任重要的專員職務。

歐盟執委會由各國派出的專員（Commissioner）組成，每個專員專責外交、經貿等不同政治任務，各國都希望掌握重要職務，例如預算、農業、內部市場、經濟等。義國政府已多次表態爭取執委會重要專員職務，甚至希望獲得執委會副主席職位。

「義大利兄弟黨」起源為極右派政黨，對范德賴恩投下反對票，主因是右派聯盟不認同歐盟推行的「綠色新政」（Green Deal），及處理移民問題方式。支持歐盟環保政策的綠黨歐洲議員，此次則成為幫助范德賴恩連任的關鍵票。

范德賴恩今天勝選後被問到，如何看待梅洛尼投下反對票。她僅簡單表示，投票結果顯示歐盟執委會做法是正確的，是為了獲得民主多數而努力。

不過不少義大利輿論認為，范德賴恩與梅洛尼這兩位強勢的歐洲女性領導人，可能正進入下一回合競爭關係。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）認為，此次投票恐撕裂范德賴恩與梅洛尼的關係，在反對人士眼中，義大利就像自行離開了歐盟的「主控室」，將造成義大利影響力邊緣化。

「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）指出，梅洛尼最後讓強硬的右派路線占上風，對范德賴恩投下反對票，此選擇讓義大利跟匈牙利總理奧班（ViktorOrban）、法國極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）等人一起處於反對陣營。

「頁報」（Il Foglio）評論， 梅洛尼本可以利用對范德賴恩的投票向前邁出一步，讓義大利在歐盟變得更重要，卻選擇走回頭路，恐使義大利面臨孤立處境。