歐洲政治共同體峰會談及美國大選 下屆地主匈牙利

英國主辦的第4屆歐洲政治共同體（EPC）峰會今晚落幕，儘管主軸是歐洲安全，足以牽動歐洲局勢的美國大選依然是避不開的話題。此外，雖遭批對俄綏靖，匈牙利仍將主辦下一屆EPC峰會。

廣納歐盟（EU）與非歐盟成員國的區域對話平台歐洲政治共同體峰會原則上每半年召開一次，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天在會後記者會表示，匈牙利今年底前將主辦下一屆峰會，明年的地主國則是阿爾巴尼亞和丹麥。

這意味今年7月接任歐盟輪值主席國的匈牙利在輪值期間也將主辦EPC峰會。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和匈牙利總理奧班（ViktorOrbán）都出席今天在英格蘭牛津郡（Oxfordshire）布連能宮（Blenheim Palace）舉行的峰會，澤倫斯基致詞時暗批奧班背叛歐洲價值。

奧班近日在未取得歐盟內部共識的情況下，訪問俄羅斯、中國，並發表與歐盟立場相左的俄烏「促和」言論，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）隨後稱奧班所謂的和平之旅實為對侵略者的「綏靖之旅」。奧班也赴美與可能再度入主白宮的前總統川普（Donald Trump）會晤，並肯定其促和方案「論據紮實」。

川普及其總統大選競選搭檔、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）皆不贊同美國繼續支援烏克蘭，川普更曾揚言不惜「鼓勵」俄羅斯隨意攻擊未付錢善盡防衛責任的北大西洋公約組織（NATO）成員。在EPC峰會記者會，媒體關切英國未來如何與美國合作、確保歐洲安全。

施凱爾說，無論美國民眾最後選擇誰當他們的領袖，英國都會與這位領袖合作，這是成熟態度與領導力的展現。他指出，川普遇襲後，他曾與川普通話，提及英美自第二次世界大戰以來的特殊友好關係。

至於對烏克蘭的支援，施凱爾說，無論是近日落幕的北約華府峰會，或是在英國的EPC峰會，皆觸及歐洲軍工產業振興議題，目標就是為填補美方缺口。他強調，在北約華府峰會後，EPC峰會緊接登場，這兩場峰會都向俄羅斯傳達同樣訊息：歐洲將聯合一致對抗侵略，包括武力進犯及錯假訊息、網路攻擊、政治干預等其他具侵略性的行動。

非法移民危機是EPC峰會另一焦點。人權律師和檢察長出身的施凱爾除了強調英國將恪遵國際法、尋求與其他歐洲夥伴的互信合作、絕不會如前保守黨政府不排除退出歐洲人權公約（ECHR），也主張對移民危機進行「源頭打擊」。

英國政府今天宣布未來3年擬支出8400萬英鎊（約新台幣35.5億元），投入在非洲和中東地區的多項計畫，以改善教育管道、強化技能訓練、提升就業機會、提供人道援助，並強化相關國家應對武裝衝突與氣候變遷的能力，目標為降低移民冒險誘因和遭人蛇集團等犯罪組織剝削的機率。

峰會期間，施凱爾另與波蘭總理圖斯克（DonaldTusk）、西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）、挪威首相斯托爾（Jonas Støre）等領袖舉行雙邊會談，觸及烏克蘭、能源轉型、安全防衛等議題，並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）共進晚餐，積極展現英國姿態放軟與歐洲各國合作、鞏固互信的意願。