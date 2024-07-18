遭中國抗議…越南提延伸南海大陸棚 稱相關國家皆友善坦率交流

越南昨天向聯合國遞交南海中部海域200海里以外的大陸棚延伸界限案。面對中國抗議，越南今天回應，已就此事通知相關國家，「所有交流都在真誠、友好和坦率的氣氛下進行」。

越南民智報（Dan Tri）今天報導，紐約當地時間17日，越南常駐聯合國代表團團長鄧黃江（Dang Hoang Giang）和越南國家邊界委員會副主任鄭德海（Trinh Duc Hai）率團，向聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）正式遞交越南在南海中部海域200海里以外的大陸棚延伸界限案。

越南向聯合國遞交南海大陸棚延伸界限案後，中國外交部發言人林劍今天在北京舉行的例行記者會上對此表達堅決反對，並稱已向越南提出嚴正交涉。

越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）下午在例行記者會回應，為體現善意和責任精神，越南已就此事通知相關國家，「所有交流都在真誠、友好和坦率的氣氛中進行」。

這是越南第3次遞交南海海域200海里以外的大陸棚延伸界限案。2009年5月，越南遞交南海北部海域200海里以外的大陸棚延伸界限案，並與馬來西亞聯合遞交南海南部海域200海里以外的大陸棚延伸界限案。

在致聯合國秘書長關於遞交南海中部海域200海里以外的大陸棚延伸界限案照會中，越南再次強調，這不會影響越南與其他南海沿岸國家在聯合國海洋法公約（UNCLOS）基礎上進行的海域劃界工作。

與此同時，越南常駐聯合國代表團也向聯合國秘書長發送照會，闡述越南對菲律賓於6月14日提交的南海200海里以外的大陸棚延伸界限案立場。

越南外交部隨後發表聲明，宣稱越南根據國際法，對西沙與南沙群島擁有主權，以及根據聯合國海洋法公約在南海海域所確立的權利。