孟加拉總理釋善意遭拒 學生揚言持續抗議公職配額制

孟加拉學生團體今天矢言將繼續針對公務員職位配額制度進行全國性示威行動，果斷拒絕總理哈希納（Sheikh Hasina）承諾為命喪示威現場的7名年輕人討回正義的橄欖枝。

法新社報導，哈希納政府已下令無限期關閉各級院校，並加強鎮壓數週來為訴求公部門就業機會平等而發起的集會。

示威者與支持哈希納領導的人民聯盟黨（Awami League）的學生在街頭以磚頭和竹竿互相攻擊，鎮暴警察使用催淚瓦斯和橡膠子彈進行驅散。

哈希納透過電視轉播向全國發表演說，並譴責示威者遭到「殺害」。她誓言，無論當責者屬於哪一個政黨，他們都會受到懲罰。

但發起本月示威集會的主要組織「學生反歧視運動」（Students Against Discrimination）表示，哈希納的話語一點也不誠懇。他們敦促和自己同陣線的青年支持者們繼續示威。

示威統籌者之一的馬默德（Asif Mahmud）告訴法新社：「這並未檢討她領導的執政黨人士的謀殺行為以及所作所為帶來的混亂。」

在今日新一波示威開始前，學生反歧視運動組織呼籲國人進行一場全國停工行動，商店暫停營業，民眾待在家裡。

這則呼籲在首都達卡（Dhaka）受到廣泛奉行。平時擠得水洩不通的城市道路上，現在幾乎看不到任何車輛。

孟加拉警方今日宣布已有第7位示威者身亡，他於昨晚逝世；警方並承認這名18歲青年死於警察之手。

警方督察人員米亞（Bacchu Mia）向法新社透露：「該名青年在被橡膠子彈擊中後送往醫院，但他在到院前便已身亡。」