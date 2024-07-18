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健康狀況亮紅燈？越共總書記需「積極治療」 國家主席蘇林代理工作

中央社／ 河內18日專電
越南國家主席蘇林。圖／美聯社
越南國家主席蘇林。圖／美聯社

越共中央政治局今天通報中央總書記阮富仲健康狀況時表示，由於需要為阮富仲「專注積極治療」繼續優先安排時間，阮富仲在黨內工作將分工給越南國家主席蘇林。

越通社（VNA）報導，越共中央政治局下午做出上述通報，但未具體說明病況，讓外界再度關注高齡80歲的阮富仲（Nguyen Phu Trong）健康狀況。通報表示，各專業機構已調集醫療人員與專家，創造最為便利的條件治療與照顧阮富仲。

通報指出，由於需要為阮富仲「專注積極治療」繼續優先安排時間，目前，越共中央政治局分工中央政治局委員、國家主席蘇林（To Lam）按照政治局規定的責任和權限，負責指導越共中央委員會、政治局和書記處的工作。

通報呼籲全黨、全民、全軍絕對信任黨的領導、國家的管理，加強團結一致，同心協力；維護政治穩定，牢牢捍衛獨立主權、領土完整、國家安全，保障社會安全秩序，推進經濟社會發展等。

越共中央政治局今天還授予阮富仲金星勳章。金星勳章是越南社會主義共和國授予為越共和民族革命事業做出卓越貢獻的個人最高榮譽。只是，越共這一動作也加深外界對阮富仲健康狀況的猜想。

蘇林今年67歲，來自越南北部興安省（HungYen），5月出任國家主席，接替被指違反黨員規定而請辭下台的武文賞（Vo Van Thuong）。蘇林出任國家主席也同時卸下自2016年4月起擔任的公安部長職務。

阮富仲一月初就曾因接連缺席多場外事活動，被認為健康狀況亮紅燈，但幾天後即親自出席越南國會會議粉碎傳言。阮富仲自2011年以來一直是執政的越南共產黨領導人，並擔任越共中央總書記。

阮富仲最近一次公開露面是今年6月20日。當時他在越共總部與來訪的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談。

俄羅斯 普亭 越南

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