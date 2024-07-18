連任最後一關！歐盟主席提5年政綱 續推綠色新政、抗中保台

歐洲議會今天將對歐盟執委會主席范德賴恩連任案投票，她在投票前提出未來5年任期政綱並發表演說，包括續推歐盟「綠色新政」減碳目標、增強綠能產業及國防投資、遏阻中國對台武力脅迫。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）6月下旬已獲歐盟（EU）27國多數同意連任，最後一關是今天下午在歐洲議會（European Parliament）的投票，各界普遍預料她將順利過關。

范德賴恩上午在歐洲議會史特拉斯堡發表約30分鐘的演說，同時提出達31頁的新任期施政綱要，內容確保兼顧多面向，以獲得她鎖定的中間派3大黨團和綠黨選票。

她強調，下個5年將定義未來50年歐洲在世界的地位，「它將決定我們的未來是由自己形塑，還是任由其他人或事件來形塑」。

范德賴恩表示將持續追求達成過去5年訂下的所有目標，包括「綠色新政」（Green Deal）及歐盟氣候法訂下的2030年、2040年階段性減少二氧化碳排放目標。

綠黨和中間偏左的黨團「社會民主黨」（S&D）、中間派「復興歐洲」（Renew Europe）都希望歐盟持續推動積極的「綠色新政」，范德賴恩本身所屬的中間偏右「歐洲人民黨」（EPP）則以減少企業和農民等受減碳政策衝擊為訴求。

范德賴恩融合各派期待，在未來氣候政策上更強調產業競爭力面向，提及須因應美國、中國在此領域對歐洲的挑戰。她表示將在第2任期開始100天內提出新的「潔淨產業新政」（Clean Industrial Deal），以落實氣候目標和增加投資為重點，並將設立「歐洲競爭力基金」。

她列舉未來施政3大領域：防衛與安全、永續繁榮與競爭力、民主與社會公平。這些領域涵蓋援烏抗俄、經濟安全、阻擋非法移民、照顧社會弱勢、促進歐盟成員國法治等政策。她並在政綱中4度提到中國，包括中國壟斷電池和晶片所需的原物料，對歐盟帶來依賴的危險；歐盟2019-2021年的國防支出成長20％，但同期俄羅斯成長300％、中國更增加600％；中國越來越激進的姿態和不公平的經濟競爭，反映歐中關係從合作轉向競爭。

「我們目睹所有類型的政策正在被武器化，從能源到移民到氣候」，范德賴恩強調歐盟在設定新的外交和安全政策時，必須將這個現實放在腦海中。

政綱也提到歐盟將與日本、韓國、紐西蘭和澳洲合作，面對共同的網路、太空、安全供應關鍵原物料及科技的挑戰。

「這包括我們集體努力部署全方位的綜合手段，阻止中國透過軍事手段單方面改變現狀，特別是在台灣議題上。」