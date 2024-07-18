企圖捲土重來？伊斯蘭國瘋狂攻擊伊拉克、敘利亞 美曝「幕後黑手」

美國中央司令部警告，伊斯蘭國於2024年針對伊拉克與敘利亞發動的恐攻次數，預計將較2023年增加1倍，顯示該恐怖組織正努力重整旗鼓，準備捲土重來。中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）更直指伊朗為幕後黑手，支持伊斯蘭國頻繁發動攻擊。

根據中央司令部聲明稿，光是2024年前6個月，伊斯蘭國在伊拉克與敘利亞就已發動153次恐攻。「恐攻次數的增加顯示伊斯蘭國在歷經數年的實力下滑後，現正企圖重整旗鼓」。

聲明稿還提到，自2024年1月以來，美國為首的聯軍在伊拉克與敘利亞共發動196次攻擊行動，至少44名伊斯蘭國武裝分子死亡，166人遭俘虜。

儘管聲明稿沒有說明伊斯蘭國在2023年的具體攻擊數字，但《美聯社》引述1名國防官員說法，指該組織在2023年對敘利亞與伊拉克共發起121次攻擊。

伊朗在背後撐腰

中央司令部司令庫里拉3月出席參議院軍事委員會聽證會時指出，伊斯蘭國在2024年對伊拉克與敘利亞的攻擊次數激增，背後的始作俑者為伊朗，這包括1月28日約旦美軍基地遭無人機攻擊，造成3名士兵死亡、至少40人受傷。

庫里拉表示，恐攻讓美方將目光轉移至優先保護在伊拉克與敘利亞的部隊，也讓打擊伊斯蘭國的「堅定決心行動」喊停。隨後伊斯蘭國的攻擊事件激增，顯示國際社會試圖永久擊敗該組織的努力遭受干擾。

在敘利亞攻擊發生次數較2022年成長168%

《星條旗報》指出，自美國領導的聯軍於2014年成立以來，迄今已成功消除「伊斯蘭國」對伊拉克與敘利亞的控制，僅留一些殘餘勢力。

但分析家憂心，種種令人憂心的跡象顯示該組織正捲土重來，特別是敘利亞。據非營利組織「反極端主義計畫」（Counter Extremism Project）統計，伊斯蘭國極端分子在2023年對敘利亞共發動至少215次攻擊，相較於2022年增加168%。

該組織在3月發布的報告分析，「歷經2021年與2022年的重大損失後，伊斯蘭國在2023年重新部署態勢，不僅對敘利亞的軍事與民用目標發動更多攻勢，還引進過去幾年來不常見的戰術。

總體攻擊次數減少

但華盛頓遠東政策研究所3月公布的報告卻顯示，自2019年以來，伊斯蘭國的整體攻擊趨勢呈現遞減的現象。

2019年3月到2020年3月，伊斯蘭國共發動3,301次攻擊，其中35%的攻擊是發生在伊拉克與敘利亞外的地方；相較之下，自2023年3月到2024年3月，伊斯蘭國在全球共發動1,121次攻擊，其中近70%的攻擊是發生在兩國以外的地方。

報告總結，美國在兩國態勢的改變，「恐對全球反恐努力與區域安全都產生深遠的影響」。