快訊

北市幼兒園性侵案 風波燒向柯文哲！民眾黨認了：柯執政時期首獲通報

可不可被擊敗？「全台紅茶第一把交椅」打趴手搖店 網認證：真的頂

可成爆內線交易「獲利數千萬」檢調兵分21路搜索高層 公司重訊回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企圖捲土重來？伊斯蘭國瘋狂攻擊伊拉克、敘利亞 美曝「幕後黑手」

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
伊斯蘭國近來在伊拉克頻繁發動恐攻，美軍忙於保護駐紮於當地的部隊，無暇主動掃蕩恐怖分子，更讓伊斯蘭國氣焰囂張。圖為美軍士兵在伊拉克摩蘇爾附近巡邏。圖／美聯社
伊斯蘭國近來在伊拉克頻繁發動恐攻，美軍忙於保護駐紮於當地的部隊，無暇主動掃蕩恐怖分子，更讓伊斯蘭國氣焰囂張。圖為美軍士兵在伊拉克摩蘇爾附近巡邏。圖／美聯社

美國中央司令部警告，伊斯蘭國於2024年針對伊拉克敘利亞發動的恐攻次數，預計將較2023年增加1倍，顯示該恐怖組織正努力重整旗鼓，準備捲土重來。中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）更直指伊朗為幕後黑手，支持伊斯蘭國頻繁發動攻擊。

根據中央司令部聲明稿，光是2024年前6個月，伊斯蘭國在伊拉克與敘利亞就已發動153次恐攻。「恐攻次數的增加顯示伊斯蘭國在歷經數年的實力下滑後，現正企圖重整旗鼓」。

聲明稿還提到，自2024年1月以來，美國為首的聯軍在伊拉克與敘利亞共發動196次攻擊行動，至少44名伊斯蘭國武裝分子死亡，166人遭俘虜。

儘管聲明稿沒有說明伊斯蘭國在2023年的具體攻擊數字，但《美聯社》引述1名國防官員說法，指該組織在2023年對敘利亞與伊拉克共發起121次攻擊。

伊朗在背後撐腰

中央司令部司令庫里拉3月出席參議院軍事委員會聽證會時指出，伊斯蘭國在2024年對伊拉克與敘利亞的攻擊次數激增，背後的始作俑者為伊朗，這包括1月28日約旦美軍基地遭無人機攻擊，造成3名士兵死亡、至少40人受傷。

庫里拉表示，恐攻讓美方將目光轉移至優先保護在伊拉克與敘利亞的部隊，也讓打擊伊斯蘭國的「堅定決心行動」喊停。隨後伊斯蘭國的攻擊事件激增，顯示國際社會試圖永久擊敗該組織的努力遭受干擾。

在敘利亞攻擊發生次數較2022年成長168%

《星條旗報》指出，自美國領導的聯軍於2014年成立以來，迄今已成功消除「伊斯蘭國」對伊拉克與敘利亞的控制，僅留一些殘餘勢力。

但分析家憂心，種種令人憂心的跡象顯示該組織正捲土重來，特別是敘利亞。據非營利組織「反極端主義計畫」（Counter Extremism Project）統計，伊斯蘭國極端分子在2023年對敘利亞共發動至少215次攻擊，相較於2022年增加168%。

該組織在3月發布的報告分析，「歷經2021年與2022年的重大損失後，伊斯蘭國在2023年重新部署態勢，不僅對敘利亞的軍事與民用目標發動更多攻勢，還引進過去幾年來不常見的戰術。

總體攻擊次數減少

但華盛頓遠東政策研究所3月公布的報告卻顯示，自2019年以來，伊斯蘭國的整體攻擊趨勢呈現遞減的現象。

2019年3月到2020年3月，伊斯蘭國共發動3,301次攻擊，其中35%的攻擊是發生在伊拉克與敘利亞外的地方；相較之下，自2023年3月到2024年3月，伊斯蘭國在全球共發動1,121次攻擊，其中近70%的攻擊是發生在兩國以外的地方。

報告總結，美國在兩國態勢的改變，「恐對全球反恐努力與區域安全都產生深遠的影響」。

伊拉克 伊斯蘭國 恐攻 敘利亞 美國

延伸閱讀

伊朗威脅刺殺 美前國安顧問要求特勤保護被拒

死神和川普擦「耳」而過！傳線人接獲企圖暗殺情資 伊朗痛批CNN惡意指控

傳美施壓 伊拉克被迫暫停人民幣結算業務

伊朗溫和派總統上任 仍與美國保持距離

相關新聞

連任最後一關！歐盟主席提5年政綱 續推綠色新政、抗中保台

歐洲議會今天將對歐盟執委會主席范德賴恩連任案投票，她在投票前提出未來5年任期政綱並發表演說，包括續推歐盟「綠色新政」減碳...

企圖捲土重來？伊斯蘭國瘋狂攻擊伊拉克、敘利亞 美曝「幕後黑手」

美國中央司令部警告，伊斯蘭國於2024年針對伊拉克與敘利亞發動的恐攻次數，預計將較2023年增加1倍，顯示該恐怖組織正努...

荷蘭紀念馬航MH17空難10週年 罹難者親屬齊聚悼念

荷蘭政府今天舉辦追悼會，悼念馬航MH17班機在烏克蘭上空遭擊落10週年，當時機上298人全數罹難。前來參加悼念會的人士包...

歷年脫北者中最高職務 前北韓駐英國副大使獲任南韓副部長級要職

南韓總統尹錫悅今天任命前北韓外交官太永浩擔任副部長級要職，這是迄今數以萬計定居於南韓的脫北者中，所擔任的最高層級政府職務

暗指中國？太平洋島國峰會聲明更強烈 反動武片面改變現狀

日本主辦的「太平洋島國峰會」今天發布聯合聲明指出，「強烈反對任何透過威脅、或動武或脅迫方式，片面改變現狀的企圖」，似乎在...

「為平穩轉移政權」印尼候任總統普拉伯沃外甥 將接財政部副部長

媒體報導，印尼候任總統普拉伯沃的外甥托瑪斯（Thomas Djiwandono）將被任命為財政部副部長，此舉是為了順利轉移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。