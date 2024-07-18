荷蘭紀念馬航MH17空難10週年 罹難者親屬齊聚悼念

荷蘭政府今天舉辦追悼會，悼念馬航MH17班機在烏克蘭上空遭擊落10週年，當時機上298人全數罹難。前來參加悼念會的人士包含罹難者家屬，以及來自馬來西亞、澳洲、英國、比利時和烏克蘭的代表。

路透社報導，2014年7月17日，從阿姆斯特丹飛往吉隆坡的馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH17班機在烏克蘭東部上空遭擊落，時值親俄分離主義分子和烏克蘭軍隊之間的戰鬥愈演愈烈，是2022年俄羅斯入侵烏克蘭的前兆。

機上283名乘客和15名機組人員全數罹難，其中包括196名荷蘭公民。事故發生後，飛機殘骸和罹難者遺體散落在玉米田和向日葵花田中。

根據一項國際調查，荷蘭法院2022年認定，無庸置疑，這架客機是遭俄羅斯飛彈系統擊落，且俄羅斯政府從2014年5月開始「全面控制」烏克蘭東部的分離主義分子自行成立的「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）武裝部隊。俄羅斯否認涉及此案。

今天的追悼會在馬航MH17空難紀念碑舉行，地點位於阿姆斯特丹附近的費夫赫伊曾村（Vijfhuizen）。失去親人的家屬大聲朗讀了所有罹難者的名字。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於每夜全國視訊談話中表示：「毫無疑問，國際司法的司法程序和整體工作必將獲致完全公正的判決，讓犯下這宗罪行的所有人負責」。