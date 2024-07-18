快訊

店員們大玩「手丟茶凍、空拋冰淇淋」！清心福全總部：立即停業懲處

加保500萬！台塑大老四度羈押未成1500萬元交保 檢擬抗告

陸三中全會公報出爐！免去秦剛中央委員職務卻仍稱「同志」 李尚福等人遭開除黨籍

歷年脫北者中最高職務 前北韓駐英國副大使獲任南韓副部長級要職

中央社／ 首爾18日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅今天任命前北韓外交官太永浩擔任副部長級要職，這是迄今數以萬計定居於南韓的脫北者中，所擔任的最高層級政府職務。圖／美聯社
南韓總統尹錫悅今天任命前北韓外交官太永浩擔任副部長級要職，這是迄今數以萬計定居於南韓的脫北者中，所擔任的最高層級政府職務。圖／美聯社

南韓總統尹錫悅今天任命前北韓外交官太永浩擔任副部長級要職，這是迄今數以萬計定居於南韓的脫北者中，所擔任的最高層級政府職務。

美聯社報導，太永浩（Tae Yong-ho）曾任北韓駐英國副大使，2016年投奔南韓，是近年來定居於南韓的最高階脫北者。

他曾表示，之所以投奔南韓實因不願讓他的孩子在北韓過著「悲慘的」生活，同時對於北韓領導人金正恩處決官員與核子野心深感「絕望」。

北韓稱他「人渣」並指控他侵占政府公款並犯下其他罪行，不過南韓總統尹錫悅任命他為和平統一諮詢會（Peaceful Unification Advisory Council, PUAC）秘書長。和平統一諮詢會是針對兩韓和平統一提供南韓總統政策建議的單位。

這項任命使得太永浩成為首位獲任南韓副部長級要職的脫北者。另據南韓統一部，目前定居南韓的脫北者約3萬4000人。

2020年，太永浩當選南韓國會議員。在韓國，也有其他脫北者曾擔任議員。

尹錫悅辦公室發表聲明指出，太永浩是這個職務的合適人選，他能夠運用過去在北韓的生活經驗，還有曾任韓國國會外交政策與統一議題委員會委員的經歷。

據南韓統一部，多數脫北者是來自北韓貧困北部地區的女性。不過近年來，逃往南韓的北韓菁英人數漸增。

北韓 南韓 尹錫悅 脫北者 金正恩

延伸閱讀

南韓大法院首次承認同性伴侶權利 可列健保被扶養人

《善宰》邊佑錫保鑣維安過度南韓國會也關注 機場社長吐「荒謬、違法」

北韓金日成軍事大學校長訪俄 疑在莫斯科近郊湖泊溺斃

美起訴前白宮國安官員金秀美 控當南韓特務10年

相關新聞

暗指中國？太平洋島國峰會聲明更強烈 反動武片面改變現狀

日本主辦的「太平洋島國峰會」今天發布聯合聲明指出，「強烈反對任何透過威脅、或動武或脅迫方式，片面改變現狀的企圖」，似乎在...

歷年脫北者中最高職務 前北韓駐英國副大使獲任南韓副部長級要職

南韓總統尹錫悅今天任命前北韓外交官太永浩擔任副部長級要職，這是迄今數以萬計定居於南韓的脫北者中，所擔任的最高層級政府職務

「為平穩轉移政權」印尼候任總統普拉伯沃外甥 將接財政部副部長

媒體報導，印尼候任總統普拉伯沃的外甥托瑪斯（Thomas Djiwandono）將被任命為財政部副部長，此舉是為了順利轉移...

英相施凱爾會愛爾蘭總理 致力重建夥伴關係

英國首相施凱爾今天在契克斯（Chequers）的鄉間宅邸與愛爾蘭總理哈里斯展開雙邊會談，在歐洲政治共同體峰會（EPC）明...

馬哈地甫歡慶99歲生日 再因咳嗽住院治療

馬來西亞前首相馬哈地甫歡慶99歲生日，但他最近再因咳嗽送往國家心臟中心（IJN）接受治療

安樂死膠囊座艙 傳最快幾個月內瑞士啟用

協助自殺團體「最後的避難所」（The Last Resort）今天表示，他們預計一款輕便型自殺膠囊座艙可能即將於幾個月內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。