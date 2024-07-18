歷年脫北者中最高職務 前北韓駐英國副大使獲任南韓副部長級要職
南韓總統尹錫悅今天任命前北韓外交官太永浩擔任副部長級要職，這是迄今數以萬計定居於南韓的脫北者中，所擔任的最高層級政府職務。
美聯社報導，太永浩（Tae Yong-ho）曾任北韓駐英國副大使，2016年投奔南韓，是近年來定居於南韓的最高階脫北者。
他曾表示，之所以投奔南韓實因不願讓他的孩子在北韓過著「悲慘的」生活，同時對於北韓領導人金正恩處決官員與核子野心深感「絕望」。
北韓稱他「人渣」並指控他侵占政府公款並犯下其他罪行，不過南韓總統尹錫悅任命他為和平統一諮詢會（Peaceful Unification Advisory Council, PUAC）秘書長。和平統一諮詢會是針對兩韓和平統一提供南韓總統政策建議的單位。
這項任命使得太永浩成為首位獲任南韓副部長級要職的脫北者。另據南韓統一部，目前定居南韓的脫北者約3萬4000人。
2020年，太永浩當選南韓國會議員。在韓國，也有其他脫北者曾擔任議員。
尹錫悅辦公室發表聲明指出，太永浩是這個職務的合適人選，他能夠運用過去在北韓的生活經驗，還有曾任韓國國會外交政策與統一議題委員會委員的經歷。
據南韓統一部，多數脫北者是來自北韓貧困北部地區的女性。不過近年來，逃往南韓的北韓菁英人數漸增。
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