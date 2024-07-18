快訊

店員們大玩「手丟茶凍、空拋冰淇淋」！清心福全總部：立即停業懲處

加保500萬！台塑大老四度羈押未成1500萬元交保 檢擬抗告

陸三中全會公報出爐！免去秦剛中央委員職務卻仍稱「同志」 李尚福等人遭開除黨籍

「為平穩轉移政權」印尼候任總統普拉伯沃外甥 將接財政部副部長

中央社／ 雅加達18日專電
印尼總統佐科威（Joko Widodo）。圖／路透
印尼總統佐科威（Joko Widodo）。圖／路透

媒體報導，印尼候任總統普拉伯沃的外甥托瑪斯（Thomas Djiwandono）將被任命為財政部副部長，此舉是為了順利轉移政權。普拉伯沃所屬的大印尼行動黨資深黨員已證實此消息。

羅盤報（Kompas）等印尼媒體今天報導，總統佐科威（Joko Widodo）稍晚將任命候任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的外甥托瑪斯為財政部副部長。

普拉伯沃帶領的大印尼行動黨（Gerindra）資深黨員達斯可（Sufmi Dasco Ahmad）證實此任命計畫，並表示普拉伯沃10月上任後，托瑪斯會繼續擔任該職位

達斯可表示，這項任命目的是讓「佐科威能平穩轉移政權至普拉伯沃」。

托馬斯在美國受教育，一直擔任普拉伯沃財務政策的主要發言人。他曾表示，普拉伯沃會將2025年的財政赤字控制在3%以下，並遵守財務規範。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，托馬斯將與現任財長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）合作。

穆里亞尼因其謹慎的財政政策及疫情間應對經濟得宜而受歡迎。

外界密切關注普拉伯沃的財長人選和未來的財政政策，主因為普拉伯沃的競選承諾中，包括一項將動用龐大預算的「孩童免費午餐計畫」。市場擔憂，印尼政府是否有足夠財政空間以支撐該計畫。

印尼 職位 財務 雅加達

延伸閱讀

中國公司洗產地逃關稅 傾銷陶瓷產品至印尼

最快10月台灣民眾赴印尼免簽！ 金禾國際取得印尼翎亞航空台灣總代理 島嶼旅遊多元選擇

從申請、維護到維權 你必須了解的印尼專利二三事

新首都建設緩慢 印尼總統延後授予首都地位命令

相關新聞

暗指中國？太平洋島國峰會聲明更強烈 反動武片面改變現狀

日本主辦的「太平洋島國峰會」今天發布聯合聲明指出，「強烈反對任何透過威脅、或動武或脅迫方式，片面改變現狀的企圖」，似乎在...

歷年脫北者中最高職務 前北韓駐英國副大使獲任南韓副部長級要職

南韓總統尹錫悅今天任命前北韓外交官太永浩擔任副部長級要職，這是迄今數以萬計定居於南韓的脫北者中，所擔任的最高層級政府職務

「為平穩轉移政權」印尼候任總統普拉伯沃外甥 將接財政部副部長

媒體報導，印尼候任總統普拉伯沃的外甥托瑪斯（Thomas Djiwandono）將被任命為財政部副部長，此舉是為了順利轉移...

英相施凱爾會愛爾蘭總理 致力重建夥伴關係

英國首相施凱爾今天在契克斯（Chequers）的鄉間宅邸與愛爾蘭總理哈里斯展開雙邊會談，在歐洲政治共同體峰會（EPC）明...

馬哈地甫歡慶99歲生日 再因咳嗽住院治療

馬來西亞前首相馬哈地甫歡慶99歲生日，但他最近再因咳嗽送往國家心臟中心（IJN）接受治療

安樂死膠囊座艙 傳最快幾個月內瑞士啟用

協助自殺團體「最後的避難所」（The Last Resort）今天表示，他們預計一款輕便型自殺膠囊座艙可能即將於幾個月內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。