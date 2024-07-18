「為平穩轉移政權」印尼候任總統普拉伯沃外甥 將接財政部副部長

媒體報導，印尼候任總統普拉伯沃的外甥托瑪斯（Thomas Djiwandono）將被任命為財政部副部長，此舉是為了順利轉移政權。普拉伯沃所屬的大印尼行動黨資深黨員已證實此消息。

羅盤報（Kompas）等印尼媒體今天報導，總統佐科威（Joko Widodo）稍晚將任命候任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的外甥托瑪斯為財政部副部長。

普拉伯沃帶領的大印尼行動黨（Gerindra）資深黨員達斯可（Sufmi Dasco Ahmad）證實此任命計畫，並表示普拉伯沃10月上任後，托瑪斯會繼續擔任該職位。

達斯可表示，這項任命目的是讓「佐科威能平穩轉移政權至普拉伯沃」。

托馬斯在美國受教育，一直擔任普拉伯沃財務政策的主要發言人。他曾表示，普拉伯沃會將2025年的財政赤字控制在3%以下，並遵守財務規範。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，托馬斯將與現任財長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）合作。

穆里亞尼因其謹慎的財政政策及疫情間應對經濟得宜而受歡迎。

外界密切關注普拉伯沃的財長人選和未來的財政政策，主因為普拉伯沃的競選承諾中，包括一項將動用龐大預算的「孩童免費午餐計畫」。市場擔憂，印尼政府是否有足夠財政空間以支撐該計畫。