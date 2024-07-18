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英相施凱爾會愛爾蘭總理 致力重建夥伴關係

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

英國首相施凱爾今天在契克斯（Chequers）的鄉間宅邸與愛爾蘭總理哈里斯展開雙邊會談，在歐洲政治共同體峰會（EPC）明天登場前，先和愛爾蘭「重修舊好」。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）和哈里斯（Simon Harris）會後發表聯合聲明，雙方同意舉辦年度峰會。施凱爾預計將在9月7日前往愛爾蘭首都都柏林（Dublin），距今不到2個月時間。

聲明指出，兩國總理承諾舉行年度峰會，他們將在會中評估深化及重振合作的協同工作，作為重建特殊夥伴關係的第一步。聲明中以愛爾蘭語Taoiseach來稱呼其總理。

兩人表示，「現在正是重啟夥伴關係的恰當時刻」，並提及兩國連結之深，橫跨地理限制及歷史進程。

過去幾年，倫敦和都柏林關係越發緊張，這份聯合聲明的措辭標示著兩國關係的轉變。

哈里斯在晚宴前表示，自兩週前英國工黨勝選以來，這是他與施凱爾首次面對面會談。他說：「這對愛爾蘭意義重大」。

英國與愛爾蘭「重修舊好」，呼應了施凱爾將試圖在歐洲政治共同體峰會上「恢復與歐洲關係」的承諾。這場峰會將在英格蘭南部牛津（Oxford）附近的布倫海姆宮（Blenheim Palace）舉行。

在前朝保守黨政府執政下，英國與愛爾蘭之間的緊張關係不斷升溫，時任首相強生（Boris Johnson）冒著可能破壞愛爾蘭與北愛爾蘭地區關係穩定風險決心脫歐。

另一個未在聲明中提及的近期爭議是湧入愛爾蘭的移民潮。據歐盟成員國表示，這些移民是從北愛爾蘭入境，先前曾計劃要將其遣返回英國。

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