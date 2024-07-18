馬哈地甫歡慶99歲生日 再因咳嗽住院治療
馬來西亞前首相馬哈地甫歡慶99歲生日，但他最近再因咳嗽送往國家心臟中心（IJN）接受治療。
馬哈地（Mahathir Mohamad）今年1月26日遭感染送醫治療，期間曾傳病危，但遭否認，並澄清無生命危險且保持清醒。馬哈地當時透過社群媒體平台臉書（Facebook）上傳住院期間翻閱報紙照片，顯示精神狀況良好，病危傳聞不攻自破。
他當時經過國家心臟中心治療近兩個月，3月中旬出院。
不過，星報（The Star）等大馬媒體報導，這位高齡99歲的大馬前首相於15日再因咳嗽送往國家心臟中心接受治療。
馬哈地10日發表生日感言說，他不知道還剩下多少時間，但「我將一生奉獻給國家」。
馬哈地去年多次進入國家心臟中心接受治療。他是馬來西亞最具影響力的政治人物之一，曾兩度擔任首相。
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