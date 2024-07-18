安樂死膠囊座艙 傳最快幾個月內瑞士啟用

協助自殺團體「最後的避難所」（The Last Resort）今天表示，他們預計一款輕便型自殺膠囊座艙可能即將於幾個月內在瑞士首度使用，提供在無醫療監督下結束生命。

法新社報導，外形像太空艙的Sarco膠囊座艙2019年首次亮相，透過以氮氣取代艙內氧氣的方式，讓使用者缺氧死亡。使用費為20美元（約新台幣650元）。

「最後的避難所」表示，他們並不預期在瑞士使用Sarco膠囊艙會有法律上的困難，因為當地法律一般來說允許協助自殺（assisted suicide），前提是當事人自己動手了結生命。

執行長魏勒特（Florian Willet）在記者會上說：「確實有人在排隊等待使用Sarco，很有可能很快就會啟用。」他補充說到：「在缺氧狀態下進入永恆的睡眠，我無法想像會有更美的（死亡）方式。」

希望了結生命的人，必須先通過精神評估來衡量他們的心理狀態，而這也是最關鍵的法律要求。

當有人進入這個紫色座艙，關上座艙門，將必須回答一系列問題，包括他們的身分、他們所在地點，以及他們是否了解按下按鈕的後果。

Sarco膠囊座艙可能即將啟用一事，在瑞士引發了一連串的法律和道德問題，也再度掀起了協助自殺議題的討論聲浪。

瑞士西南部瓦萊邦（Wallis）的醫師已禁用它；其他邦則持保留態度。

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