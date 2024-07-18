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日本京阿尼縱火案5週年 員工與家屬赴舊址追悼
日本知名的「京都動畫」製作公司（動畫迷暱稱「京阿尼」）2019年發生36死縱火案後，至今天滿5週年，已逝員工的遺族與員工等150人今天前往京阿尼第一工作室舊址悼念亡者。
讀賣新聞報導，這場追悼儀式不對外公開，地點位在2019年7月18日被人縱火的京阿尼第一工作室舊址上搭建的帳篷內舉行。
京阿尼第一工作室2020年4月被拆除後，舊址仍是一片空地。京阿尼表示，目前除了在規劃重建辦公室之外，也在評估於舊址內設立不對外公開的慰靈碑。
京阿尼第一工作室位於京都市伏見區，2019年7月18日遭青葉真司縱火，導致36人死亡，32人輕重傷。檢方事後依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5項罪名起訴青葉真司。
京都地方法院今年1月判處被告死刑，不過目前46歲的被告不服一審判決，今年2月已經提出上訴，二審將由大阪高等法院審理。
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