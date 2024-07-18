快訊

萊爾富報警喊告！高雄屁孩「躺超商冰櫃」慘了 冰櫃內食品下架殺菌消毒

耶嫩才接蘿拉職位14天 突發「不自殺聲明」蔡阿嘎點讚

出國換SIM卡後不能用LINE了？官方1圖看懂 1狀況要當心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本京阿尼縱火案5週年 員工與家屬赴舊址追悼

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本京都動畫公司（京阿尼）2019年遭到45歲的青葉真司蓄意縱火，造成36人死亡。美聯社
日本京都動畫公司（京阿尼）2019年遭到45歲的青葉真司蓄意縱火，造成36人死亡。美聯社

日本知名的「京都動畫」製作公司（動畫迷暱稱「京阿尼」）2019年發生36死縱火案後，至今天滿5週年，已逝員工的遺族與員工等150人今天前往京阿尼第一工作室舊址悼念亡者。

讀賣新聞報導，這場追悼儀式不對外公開，地點位在2019年7月18日被人縱火的京阿尼第一工作室舊址上搭建的帳篷內舉行。

京阿尼第一工作室2020年4月被拆除後，舊址仍是一片空地。京阿尼表示，目前除了在規劃重建辦公室之外，也在評估於舊址內設立不對外公開的慰靈碑。

京阿尼第一工作室位於京都市伏見區，2019年7月18日遭青葉真司縱火，導致36人死亡，32人輕重傷。檢方事後依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5項罪名起訴青葉真司。

京都地方法院今年1月判處被告死刑，不過目前46歲的被告不服一審判決，今年2月已經提出上訴，二審將由大阪高等法院審理。

京都動畫 京阿尼 縱火

延伸閱讀

太美了！宜蘭避暑新秘境媲美日本函館 賞百萬無敵夜景加碼龜山島

德國太太初訪日本薩利亞好吃驚！點滿一桌價錢「不到家鄉的四分之一」

打造沉浸式展覽體驗！日本《鈴芽之旅》巡迴展8月來台 售票資訊一次看

驚悚！日本高中生練田徑 助跑跌倒標槍「插進脖子」

相關新聞

救人先學騎車？無國界醫生上山下海的10種交通工具

無國界醫生在2022年開展了518個專案，遍布在全球超過75個國家。上山下海實屬平常，穿林越嶺也不少見。如何確保物資、設備和人員能夠抵達某些環境惡劣或偏遠的地方，常常是一件複雜而具挑戰性、有時有點危險的工作。以下就是我們運輸和移動的方式：

日本京阿尼縱火案5週年 員工與家屬赴舊址追悼

日本知名的「京都動畫」製作公司（動畫迷暱稱「京阿尼」）2019年發生36死縱火案後，至今天滿5週年，已逝員工的遺族與員工...

被疑為中國間諜 菲律賓華裔市長郭華萍下落不明

菲律賓官方表示，丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長郭華萍被質疑是中國間諜後已躲藏起來。警方在週末無法執行對...

日本企業與博士員工「相看兩厭」 新聘僱制創職場雙贏

用每百萬人口比例計算，日本的博士在減少。日本有句俗諺：「博士學位就像黏在腳底的飯粒」。意思是不撿起來很難受，但一顆飯粒吃不飽。吃不飽與就業有關。比起稀缺的大學教職，民間企業應能吸納更多人才，偏偏，日本企業與博士「相看兩厭」。

巴黎咖啡館露台遭汽車衝撞 1死6傷駕駛肇逃

法國警方說，1輛汽車今天晚間衝入巴黎北部第20區1家咖啡館露台，造成1人喪生、6人受傷，其中3人傷勢嚴重

要趁美軍反應不及！日政府分析解放軍侵台從1個月縮短為1周登陸

讀賣新聞報導，日本政府分析去年中共解放軍演習結果，認為解放軍的地面部隊有能力在一周以內登陸台灣，比日本此前預估要1個月。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。