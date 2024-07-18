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被疑為中國間諜 菲律賓華裔市長郭華萍下落不明

中央社／ 馬尼拉18日綜合外電報導
菲律賓丹轆省班班市的華裔市長郭華萍。（取材自郭華萍臉書）
菲律賓丹轆省班班市的華裔市長郭華萍。（取材自郭華萍臉書）

菲律賓官方表示，丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長郭華萍被質疑是中國間諜後已躲藏起來。警方在週末無法執行對郭華萍的逮捕令，在她所有已知住所都不見蹤影。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，郭華萍（Alice Guo）所在的班班市內有服務中國賭客的賭場，3月被查出藏有電信詐騙中心。

郭華萍稱自己是華人父親與菲律賓女傭的私生女，遭人懷疑她是為中國效力的間諜。當前中菲兩國關係緊張之際，此案引發菲律賓全國關注。

在兩次傳喚郭華萍就詐騙中心一事作證無果後，菲律賓參議院12日下令逮捕郭華萍及她的部分家人。

領銜調查此案的菲律賓參議員洪迪薇（RisaHontiveros）說：「現身吧，躲藏並不會抹去真相。」

郭華萍否認有任何不當行為，她聲稱華裔父親及菲律賓母親在他們的養豬場將自己養大。

但參與調查的參議員張僑偉（Sherwin Gatchalian）聲稱，根據移民紀錄，郭華萍擁有中國國籍。

張僑偉對當地電台表示：「她在逃避抓捕，追蹤隊將繼續尋找她。」

逮捕令簽署當天，郭華萍在臉書（Facebook）上向她的選民發聲明，暗示她已不在班班市內。她說，「抱歉不能親身和你們在一起，我想念所有人」，並表示自己的缺席是「暫時的」。

她說自己沒有後悔從政，儘管政治傷害了自己，讓她幾乎「丟失了自我」。她說：「我是菲律賓人，對班班充滿感激。我很愛菲律賓。」

郭華萍的律師對當地電視台表示，自己的客戶絕對會配合官方調查。

郭華萍還因另外一起反腐敗案遭調查，導致她被停職。

如果郭華萍被證實為中國公民，她將無權擔任市長。只有菲律賓公民才能擔任民選公職人員。

菲律賓 議員 電信詐騙

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