要趁美軍反應不及！日政府分析解放軍侵台從1個月縮短為1周登陸

讀賣新聞報導，日本政府分析去年中共解放軍演習結果，認為解放軍的地面部隊有能力在一周以內登陸台灣，比日本此前預估要1個月。報告指解放軍會希望在美軍介入前控制台灣，可能結合武力攻擊和對重要基礎設施的網路攻擊的混合戰，延遲美軍等的介入。

日本政府分析的是解放軍去年夏天在中國國內及近海等各地，進行為期1個月的飛彈試射、艦艇操演。政府高層官員指分析結果顯示，各部隊如果同步執行作戰計畫，從封鎖台灣周邊海域和空域，到大量地面部隊登陸，只需要幾天時間。今年年初，分析結果已向日相岸田文雄報告。

解放軍侵攻台灣的過程如下：以演習為名義在中國沿海集結、軍艦封鎖海域、飛彈攻擊台灣的軍事設施、登陸艦和運輸直升機投入建立「橋頭堡」（灘頭陣地），最後，利用登陸艦和民間大型貨船搭載更多部隊和坦克車投入戰場。上述過程都在1周內完成，接著展開地面作戰，控制台灣。

報告指出，由於台灣反擊和美軍介入會使作戰變得困難，解放軍可能在美軍等各方勢力反應之前，發動超短期決戰，美日等各國能否迅速應對成為焦點。日本政府需要解決如何保護在台灣約2萬名日本僑民，及沖繩縣、先島群島居民的疏散避難問題。

讀賣指出，若適用安全保障相關法律，自衛隊要出動行使集體自衛隊，原則上要國會事前批准，如果發生超短期決戰，政府需要迅速做出判斷。